РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9722 посетителя онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
6 067 13

FPV-дрон "прилип" к оккупанту и взорвал его: боевая работа 7-го корпуса ДШВ. ВИДЕО

Пилоты 7-го корпуса десантно-штурмовых войск показали кадры ликвидации оккупанта FPV-дроном на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист спал возле своего укрытия, и в этот момент украинские пилоты посадили ударный дрон прямо рядом с захватчиком.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На видео - военный РФ пытается отбросить БПЛА рукой, однако дрон цепляется за него и сразу взрывается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От оккупанта остался туловище без конечностей: дроны "Птахів Мадяра" метко попали в рашиста. ВИДЕО

Смотрите также: 25-я бригада десантников выдержала атаку рашистов: рой из 20 дронов за 2 минуты в Покровске. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23251) уничтожение (10184) Донецкая область (12579) ДШВ Десантно-штурмовые войска (488) дроны (7553)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Вкрасти хотів...
показать весь комментарий
21.12.2025 16:34 Ответить
+14
показать весь комментарий
21.12.2025 16:24 Ответить
+13
Орки! Не беріть чужі речі в руки, бо можуть їх відірвати, разом з довбнею!!!
показать весь комментарий
21.12.2025 16:27 Ответить

Загрузка...

 
 