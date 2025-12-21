FPV-дрон "прилип" к оккупанту и взорвал его: боевая работа 7-го корпуса ДШВ. ВИДЕО

Пилоты 7-го корпуса десантно-штурмовых войск показали кадры ликвидации оккупанта FPV-дроном на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист спал возле своего укрытия, и в этот момент украинские пилоты посадили ударный дрон прямо рядом с захватчиком.

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На видео - военный РФ пытается отбросить БПЛА рукой, однако дрон цепляется за него и сразу взрывается.

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Также сообщалось, что бойцы батальона "Рубака" уничтожили 40 оккупантов, которые вылезли из газовой трубы на Харьковщине.

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