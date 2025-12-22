Пілоти батальйону "Рубікон" знищили військову вантажівку окупантів оптоволоконним дроном. ВIДЕО
Пілот батальйону "Рубікон" 17-ї окремої танкової бригади Збройних сил України завдав точного удару по місцю дислокації російських окупаційних військ, знищивши військову вантажівку противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, що оператор безпілотника обрав одну з найбільш пріоритетних цілей - вантажний автомобіль, який використовувався окупантами для перевезення особового складу або матеріально-технічного забезпечення. Ураження було здійснене за допомогою оптоволоконного FPV-дрона, стійкого до дії засобів радіоелектронної боротьби.
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