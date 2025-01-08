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Екіпаж українського танка прямим наведенням гармати із короткої відстані розносить позиції окупантів. ВIДЕО

Екіпаж танку із 17-ї окремої важкої механізованої Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка розібрали позиції, які окупанти облаштували у приватних будинках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи танкістів опублікований у соцмережах.

"Хоробрий екіпаж танку 17-ї ОВМБр розвалює ворожі позиції разом з їх "жителями" на надмалих відстанях", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

війна (1408) танк (2071) 17 окрема танкова бригада (38) бій (168)


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08.01.2025 15:48 Відповісти
Файно.
Але, Сергій Яковенко , "пряме наведення" у заголовку є зайвим, це ж танк.
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08.01.2025 15:48 Відповісти
так танк може і із закритих позицій працювати....
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08.01.2025 16:52 Відповісти
А хто це заперечує?
"прямим наведенням гармати із короткої відстані" - це як мокрий дощ.
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08.01.2025 17:22 Відповісти
Це відео для тих хто сумнівається у бойовому застосуванні танків
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09.01.2025 12:52 Відповісти
 
 