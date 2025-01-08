Екіпаж українського танка прямим наведенням гармати із короткої відстані розносить позиції окупантів. ВIДЕО
Екіпаж танку із 17-ї окремої важкої механізованої Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка розібрали позиції, які окупанти облаштували у приватних будинках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи танкістів опублікований у соцмережах.
"Хоробрий екіпаж танку 17-ї ОВМБр розвалює ворожі позиції разом з їх "жителями" на надмалих відстанях", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Але, Сергій Яковенко , "пряме наведення" у заголовку є зайвим, це ж танк.
"прямим наведенням гармати із короткої відстані" - це як мокрий дощ.