Екіпаж українського танка прямим наведенням гармати із короткої відстані розносить позиції окупантів. ВIДЕО

Екіпаж танку із 17-ї окремої важкої механізованої Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка розібрали позиції, які окупанти облаштували у приватних будинках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи танкістів опублікований у соцмережах.

"Хоробрий екіпаж танку 17-ї ОВМБр розвалює ворожі позиції разом з їх "жителями" на надмалих відстанях", - зазначає у коментарі автор публікації.

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