Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 197 860 осіб (+1 120 за добу), 11 438 танків, 35 308 артсистем, 23 772 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 197 860 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 22.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 197 860 (+1 120) осіб
- танків – 11 438 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 772 (+2) од.
- артилерійських систем – 35 308 (+10) од.
- РСЗВ – 1 575 (+0) од.
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 713 (+109) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 853 (+64) од.
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
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79 одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня, арта та логістика по мінімуму.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 197 000 це більше ніж все населення Тверської області.