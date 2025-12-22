Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 196 740 человек (+1 120 за сутки), 11 438 танков, 35 308 артсистем, 23 772 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 197 860 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 22.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 197 860 (+1 120) человек

танков – 11 438 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 23 772 (+2) ед.

артиллерийских систем – 35 308 (+10) ед.

РСЗО – 1 575 (+0) ед.

средства ПВО – 1 263 (+0) ед.

самолетов – 432 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 713 (+109) ед.

крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 70 853 (+64) ед.

специальная техника – 4 029 (+0) ед.

