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"Банзай-штурм" оккупантов потерпел фиаско: 110-я бригада уничтожила рашистов в легковых автомобилях. ВИДЕО
Попытка рашистов проехать через полосу ответственности 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ закончилась полным фиаско.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг пытался осуществить "банзай-наскок", прорываясь через поле на двух легковых автомобилях.
Однако ударные беспилотники украинских защитников перехватили вражескую технику прямо на ходу.
В результате точных ударов обе машины были уничтожены вместе с личным составом, который находился внутри.
- Ранее сообщалось, что Силы обороны разгромили технику РФ возле Покровска: уничтожены ЗРК, танки и ББМ.
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