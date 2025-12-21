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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Отражение штурма
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"Банзай-штурм" оккупантов потерпел фиаско: 110-я бригада уничтожила рашистов в легковых автомобилях. ВИДЕО

Попытка рашистов проехать через полосу ответственности 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ закончилась полным фиаско.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг пытался осуществить "банзай-наскок", прорываясь через поле на двух легковых автомобилях.

Однако ударные беспилотники украинских защитников перехватили вражескую технику прямо на ходу.

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В результате точных ударов обе машины были уничтожены вместе с личным составом, который находился внутри.

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Топ комментарии
+17
Отримав насолоду. Дякую ЗСУ!!!
Треба ще нині задонатити 1000 чи 2000 грн.
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21.12.2025 17:09 Ответить
+6
А я сяду в кабриолет. И уеду куда-нибудь,
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21.12.2025 17:04 Ответить
+6
Автівка некерована, але відірвана від загубленого тіла нога вперто тиснула на газ - "Гойда, блдь !!!"
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21.12.2025 18:00 Ответить

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