"Банзай-штурм" оккупантов потерпел фиаско: 110-я бригада уничтожила рашистов в легковых автомобилях. ВИДЕО

Попытка рашистов проехать через полосу ответственности 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ закончилась полным фиаско.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг пытался осуществить "банзай-наскок", прорываясь через поле на двух легковых автомобилях.

Однако ударные беспилотники украинских защитников перехватили вражескую технику прямо на ходу.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В результате точных ударов обе машины были уничтожены вместе с личным составом, который находился внутри.

Смотрите также: Разбросанные десятки мертвых российских штурмовиков в Часовом Яре: боевая работа бойцов 24-й ОМБр. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что Силы обороны разгромили технику РФ возле Покровска: уничтожены ЗРК, танки и ББМ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы полка "РАРОГ" отбили штурм и уничтожили МТУ-20 и танки врага в Донецкой области. ВИДЕО