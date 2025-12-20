Операторы полка "РАРОГ" отбили штурм и уничтожили МТУ-20 и танки врага в Донецкой области. ВИДЕО

На Донецком направлении операторы 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" остановили штурмовые действия противника, уничтожив технику, которая должна была обеспечить прорыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах украинские воины поразили танки, бронированные машины и танковый мостоукладчик МТУ-20, который должен был обеспечить продвижение этой техники в направлении позиций Сил обороны.

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Уничтожение мостоукладчика лишило пехотные группы прикрытия и сделало невозможным дальнейшее наступление врага.

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