УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11295 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Відбиття штурму
2 944 1

Оператори полку "РАРОГ" відбили штурм та знищили МТУ-20 і танки ворога на Донеччині. ВIДЕО

На Донецькому напрямку оператори 427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" зупинили штурмові дії противника, знищивши техніку, яка мала забезпечити прорив.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах українські воїни уразили танки, броньовані машини та танковий мостоукладач МТУ-20, який мав забезпечити просування цієї техніки в напрямку позицій Сил оборони.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Знищення мостоукладача позбавило піхотні групи прикриття та унеможливило подальший наступ ворога.

Дивіться також: 118-та бригада ТрО знищила 2 російські танки термітними боєприпасами на Донбасі. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони розгромили техніку РФ біля Покровська: знищено ЗРК, танки та ББМ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21459) танк (2196) штурм (371) знищення (10492) Донецька область (11453) дрони (8629) БМП (436) ББМ (52) Сили безпілотних систем (557)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 