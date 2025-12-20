Оператори полку "РАРОГ" відбили штурм та знищили МТУ-20 і танки ворога на Донеччині. ВIДЕО
На Донецькому напрямку оператори 427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" зупинили штурмові дії противника, знищивши техніку, яка мала забезпечити прорив.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах українські воїни уразили танки, броньовані машини та танковий мостоукладач МТУ-20, який мав забезпечити просування цієї техніки в напрямку позицій Сил оборони.
Знищення мостоукладача позбавило піхотні групи прикриття та унеможливило подальший наступ ворога.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль