Разбросанные десятки мертвых российских штурмовиков в Часовом Яре: боевая работа бойцов 24-й ОМБр. ВИДЕО

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила показали кадры своей боевой работы по группе из десятков оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео уничтожена российская штурмовая группа и разбросаны мертвые тела по местности в Часовом Яре Донецкой области.

Что известно

В городе Часовой Яр на Донетчине продолжаются бои. Россияне пытаются использовать непогоду для штурмовых действий.

Об этом сообщают бойцы в еженедельном отчете 24-й Отдельной механизированной бригады имени короля Данила об оперативной ситуации на этом направлении.

Давят небольшими штурмовыми группами

Отмечается, что оккупанты продолжают давить небольшими штурмовыми группами. Передвигаются под прикрытием тумана и снегопадов. Применяют наземные роботизированные комплексы и мотоциклы.

"Наши воины своевременно обнаруживают и поражают вражескую пехоту, огневые средства и транспорт", - рассказали в бригаде.

