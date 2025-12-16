РУС
Разбросанные десятки мертвых российских штурмовиков в Часовом Яре: боевая работа бойцов 24-й ОМБр. ВИДЕО

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила показали кадры своей боевой работы по группе из десятков оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео уничтожена российская штурмовая группа и разбросаны мертвые тела по местности в Часовом Яре Донецкой области.

Что известно

В городе Часовой Яр на Донетчине продолжаются бои. Россияне пытаются использовать непогоду для штурмовых действий.

Об этом сообщают бойцы в еженедельном отчете 24-й Отдельной механизированной бригады имени короля Данила об оперативной ситуации на этом направлении.

Давят небольшими штурмовыми группами

Отмечается, что оккупанты продолжают давить небольшими штурмовыми группами. Передвигаются под прикрытием тумана и снегопадов. Применяют наземные роботизированные комплексы и мотоциклы.

"Наши воины своевременно обнаруживают и поражают вражескую пехоту, огневые средства и транспорт", - рассказали в бригаде.

Там стільки сміття!
16.12.2025 17:34 Ответить
"Часіки" працюють надійно, як швейцарський годинник! Слава воїнам ЗСУ!
16.12.2025 17:35 Ответить
Часов Яр вроде давно под кацапами.
16.12.2025 17:41 Ответить
Тото й воно - "вроді"...
16.12.2025 17:43 Ответить
Я по DeepState смотрю всегда. Может и врут.
16.12.2025 17:45 Ответить
Чудовий пейзаж!
Респект "художникам"))
16.12.2025 17:42 Ответить
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну-забагато не буває...
16.12.2025 17:48 Ответить
Біосміття
16.12.2025 18:48 Ответить
от надійна гарантія , а не соплі трампа
16.12.2025 19:05 Ответить
Освободители победители.
16.12.2025 19:14 Ответить
Гарна робота
16.12.2025 19:23 Ответить
 
 