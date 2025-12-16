Разбросанные десятки мертвых российских штурмовиков в Часовом Яре: боевая работа бойцов 24-й ОМБр. ВИДЕО
Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила показали кадры своей боевой работы по группе из десятков оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео уничтожена российская штурмовая группа и разбросаны мертвые тела по местности в Часовом Яре Донецкой области.
Что известно
В городе Часовой Яр на Донетчине продолжаются бои. Россияне пытаются использовать непогоду для штурмовых действий.
Об этом сообщают бойцы в еженедельном отчете 24-й Отдельной механизированной бригады имени короля Данила об оперативной ситуации на этом направлении.
Давят небольшими штурмовыми группами
Отмечается, что оккупанты продолжают давить небольшими штурмовыми группами. Передвигаются под прикрытием тумана и снегопадов. Применяют наземные роботизированные комплексы и мотоциклы.
"Наши воины своевременно обнаруживают и поражают вражескую пехоту, огневые средства и транспорт", - рассказали в бригаде.
Также ранее сообщалось о ситуации в Часовом Яре: россияне штурмуют небольшими группами, пытаются использовать туман и снегопады, - 24-я ОМБр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Респект "художникам"))