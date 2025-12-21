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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Відбиття штурму
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"Банзай-штурм" окупантів закінчився фіаско: 110-та бригада знищила рашистів у легковиках. ВIДЕО

Спроба рашистів проїхати через смугу відповідальності 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ завершилася повним фіаско.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог намагався здійснити "банзай-наскок", прориваючись через поле на двох легкових автомобілях.

Проте ударні безпілотники українських захисників перехопили ворожу техніку просто на ходу.

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Унаслідок влучних ударів обидві автівки були знищені разом з особовим складом, який перебував усередині.

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Топ коментарі
+17
Отримав насолоду. Дякую ЗСУ!!!
Треба ще нині задонатити 1000 чи 2000 грн.
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21.12.2025 17:09 Відповісти
+6
А я сяду в кабриолет. И уеду куда-нибудь,
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21.12.2025 17:04 Відповісти
+6
Автівка некерована, але відірвана від загубленого тіла нога вперто тиснула на газ - "Гойда, блдь !!!"
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21.12.2025 18:00 Відповісти

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