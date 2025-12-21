"Банзай-штурм" окупантів закінчився фіаско: 110-та бригада знищила рашистів у легковиках. ВIДЕО

Спроба рашистів проїхати через смугу відповідальності 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ завершилася повним фіаско.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог намагався здійснити "банзай-наскок", прориваючись через поле на двох легкових автомобілях.

Проте ударні безпілотники українських захисників перехопили ворожу техніку просто на ходу.

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Унаслідок влучних ударів обидві автівки були знищені разом з особовим складом, який перебував усередині.

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Раніше повідомлялося, що Сили оборони розгромили техніку РФ біля Покровська: знищено ЗРК, танки та ББМ.

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