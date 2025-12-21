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"Банзай-штурм" окупантів закінчився фіаско: 110-та бригада знищила рашистів у легковиках. ВIДЕО
Спроба рашистів проїхати через смугу відповідальності 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ завершилася повним фіаско.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог намагався здійснити "банзай-наскок", прориваючись через поле на двох легкових автомобілях.
Проте ударні безпілотники українських захисників перехопили ворожу техніку просто на ходу.
Унаслідок влучних ударів обидві автівки були знищені разом з особовим складом, який перебував усередині.
- Раніше повідомлялося, що Сили оборони розгромили техніку РФ біля Покровська: знищено ЗРК, танки та ББМ.
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