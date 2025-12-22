Пилоты батальона "Рубикон" уничтожили военный грузовик оккупантов оптоволоконным дроном. ВИДЕО

Пилот батальона "Рубикон" 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины нанес точный удар по месту дислокации российских оккупационных войск, уничтожив военный грузовик противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, что оператор беспилотника выбрал одну из наиболее приоритетных целей - грузовой автомобиль, который использовался оккупантами для перевозки личного состава или материально-технического обеспечения. Поражение было осуществлено с помощью оптоволоконного FPV-дрона, устойчивого к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

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