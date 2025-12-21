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Новини Уламки російських дронів у Румунії та Молдові
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У Румунії знайшли дрон із парашутом: поліція з’ясовує його походження

в Румунії виявили безпілотник, що впав серед дерев

21 грудня в центральній частині Румунії поблизу комуни Лерешть у повіті Арджеш виявили безпілотник, що впав серед дерев і мав прикріплений парашут. Про знахідку повідомив місцевий житель.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє Радіо Свобода.

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За даними правоохоронців, повідомлення надійшло близько 10:40. До муніципальної поліції міста Кимпулунг зателефонував 49-річний чоловік – учасник організованого полювання. Він заявив, що знайшов об’єкт, схожий на дрон, який застряг серед дерев.

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Апарат мав парашут

За інформацією джерел News.ro, до апарата був прикріплений парашут. Поліція поінформувала компетентні органи, які мають провести перевірку, встановити походження безпілотника та з’ясувати обставини його падіння.

Дрони над Європою

Дрони часто помічали над армійськими та військово-повітряними базами, зокрема над тими, що навчали українських військових. У січні німецька поліція розпочала розслідування підозри у російському шпигунстві після того, як дрони були помічені над кількома військовими базами в Баварії.

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  • У вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що численні порушення повітряного простору ЄС є послідовною кампанією, спрямованою на роз’єднання Європи й ослаблення підтримки України.
  • Росія звинувачення відкидає.

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Румунія (1433) дрони (8641)
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Топ коментарі
+10
Хай уважніше подивляться, може десь рядом валяються будьоновка, "красниє рєволюціонниє" шаровари і автомат ППШ,бо безних нереально визначити, а чий же то дрон.
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21.12.2025 18:26 Відповісти
+4
А на питання: «Звідки взявся цей дрон?» дадуть «сміливу» відповідь: «Він прилетів»!
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21.12.2025 18:58 Відповісти
+3
І до ворожки не ходи...
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21.12.2025 18:31 Відповісти

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