У Румунії знайшли дрон із парашутом: поліція з’ясовує його походження

21 грудня в центральній частині Румунії поблизу комуни Лерешть у повіті Арджеш виявили безпілотник, що впав серед дерев і мав прикріплений парашут. Про знахідку повідомив місцевий житель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

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За даними правоохоронців, повідомлення надійшло близько 10:40. До муніципальної поліції міста Кимпулунг зателефонував 49-річний чоловік – учасник організованого полювання. Він заявив, що знайшов об’єкт, схожий на дрон, який застряг серед дерев.

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Апарат мав парашут

За інформацією джерел News.ro, до апарата був прикріплений парашут. Поліція поінформувала компетентні органи, які мають провести перевірку, встановити походження безпілотника та з’ясувати обставини його падіння.

Дрони над Європою

Дрони часто помічали над армійськими та військово-повітряними базами, зокрема над тими, що навчали українських військових. У січні німецька поліція розпочала розслідування підозри у російському шпигунстві після того, як дрони були помічені над кількома військовими базами в Баварії.

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