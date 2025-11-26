Президент Румунії Дан вважає "випадковістю" заліт російських дронів до країни
Президент Румунії Нікушор Дан назвав "випадковістю" заліт російського дрона в румунський повітряний простір. За його словами, такі інциденти останнім часом траплялися "по всій Європі".
Його заяву передає Digi 24, інформує Цензор.НЕТ.
Про дрони РФ
"Усі ці дрони, які час від часу потрапляють на нашу територію, є випадковими. Там, де ми можемо з точністю сказати, що йдеться про ворожі дії Росії, це кампанія дезінформації та маніпуляції, яка триває вже 10 років. Це безсумнівно", - сказав він.
На запитання про те, чи турбує владу той факт, що дрон три години кружляв у небі Румунії і його не могли збити, Дан відповів, що подібні "випадкові" інциденти останнім часом відбуваються в різних країнах Європи.
"У різних аеропортах Європи це траплялося. Тож існують технічні проблеми. Я обговорював це питання з міністром і начальником Генштабу, і загалом ті пояснення, які я бачив публічно, відповідають дійсності", - додав румунський президент.
Що передувало
- 25 листопада в Румунії знайшли російський дрон, який упав на подвір'ї місцевого жителя у Васлуї. Очільник Міноборони згодом пояснив, що не збивали його, щоб уникнути можливих супутніх збитків.
- Того ж дня дрон РФ впав на дах будинку в Молдові. Загалом у небі країни було помічено шість БпЛА.
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пане прездент Дан, то вам вітром надуло кацапських байстрючат
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А, ми це вже проходили, хоч і не в Румунії, а дещо північніше.
Чтобы " НЕ ЗАЛЕТАТЬ"