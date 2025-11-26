Президент Румунії Дан вважає "випадковістю" заліт російських дронів до країни

Президент Румунії Нікушор Дан назвав "випадковістю" заліт російського дрона в румунський повітряний простір. За його словами, такі інциденти останнім часом траплялися "по всій Європі".

Його заяву передає Digi 24, інформує Цензор.НЕТ.

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Про дрони РФ

"Усі ці дрони, які час від часу потрапляють на нашу територію, є випадковими. Там, де ми можемо з точністю сказати, що йдеться про ворожі дії Росії, це кампанія дезінформації та маніпуляції, яка триває вже 10 років. Це безсумнівно", - сказав він.

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На запитання про те, чи турбує владу той факт, що дрон три години кружляв у небі Румунії і його не могли збити, Дан відповів, що подібні "випадкові" інциденти останнім часом відбуваються в різних країнах Європи.

"У різних аеропортах Європи це траплялося. Тож існують технічні проблеми. Я обговорював це питання з міністром і начальником Генштабу, і загалом ті пояснення, які я бачив публічно, відповідають дійсності", - додав румунський президент.

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