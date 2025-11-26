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Новини Уламки російських дронів у Румунії та Молдові Збиття дронів у Румунії
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Президент Румунії Дан вважає "випадковістю" заліт російських дронів до країни

Президент Румунії Нікушор Дан

Президент Румунії Нікушор Дан назвав "випадковістю" заліт російського дрона в румунський повітряний простір. За його словами, такі інциденти останнім часом траплялися "по всій Європі".

Його заяву передає Digi 24, інформує Цензор.НЕТ.

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Про дрони РФ

"Усі ці дрони, які час від часу потрапляють на нашу територію, є випадковими. Там, де ми можемо з точністю сказати, що йдеться про ворожі дії Росії, це кампанія дезінформації та маніпуляції, яка триває вже 10 років. Це безсумнівно", - сказав він.

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На запитання про те, чи турбує владу той факт, що дрон три години кружляв у небі Румунії і його не могли збити, Дан відповів, що подібні "випадкові" інциденти останнім часом відбуваються в різних країнах Європи.

"У різних аеропортах Європи це траплялося. Тож існують технічні проблеми. Я обговорював це питання з міністром і начальником Генштабу, і загалом ті пояснення, які я бачив публічно, відповідають дійсності", - додав румунський президент.

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Що передувало

  • 25 листопада в Румунії знайшли російський дрон, який упав на подвір'ї місцевого жителя у Васлуї. Очільник Міноборони згодом пояснив, що не збивали його, щоб уникнути можливих супутніх збитків.
  • Того ж дня дрон РФ впав на дах будинку в Молдові. Загалом у небі країни було помічено шість БпЛА.

Автор: 

Румунія (1417) дрони (8372) Шахед (2254) Дан Нікушор (32)
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Топ коментарі
+16
От такі Нікушори будуть потім вважати випадковістю зникнення Румунії як суверенної держави.
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26.11.2025 18:49 Відповісти
+9
Потім щось випадково впаде і випадково вибухне, випадково когось вбивши.
А, ми це вже проходили, хоч і не в Румунії, а дещо північніше.
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26.11.2025 18:51 Відповісти
+7
Куколд 🚾
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26.11.2025 18:47 Відповісти
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Куколд 🚾
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26.11.2025 18:47 Відповісти
в Україні такий "випадковий зальот" називають "вітром надуло"

пане прездент Дан, то вам вітром надуло кацапських байстрючат

.
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26.11.2025 18:59 Відповісти
От такі Нікушори будуть потім вважати випадковістю зникнення Румунії як суверенної держави.
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26.11.2025 18:49 Відповісти
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26.11.2025 18:51 Відповісти
Коли розстрелювали чаушеску він Схоронився.
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26.11.2025 18:51 Відповісти
Потім щось випадково впаде і випадково вибухне, випадково когось вбивши.
А, ми це вже проходили, хоч і не в Румунії, а дещо північніше.
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26.11.2025 18:51 Відповісти
то їх порблеми.
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26.11.2025 18:55 Відповісти
Щоб вже вас усіх ,,випадково" накрило кац@..ким ракетно-шахедним тазом!!
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26.11.2025 18:56 Відповісти
Та - так - на весілля залетіли - з кривавої бані в Україні - не переймайся
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26.11.2025 18:56 Відповісти
Так і запишемо: черговий раз була "випадково" відтрахана...
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26.11.2025 19:04 Відповісти
Так було вже (( Чому дивуватися.
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26.11.2025 19:07 Відповісти
Страуси, сховавши голову в пісок, думають, що вони сховалися від проблем, - але часом це буває небезпечно.....

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26.11.2025 19:15 Відповісти
Не збили, щоб не зважати дрону летiти в Украiну. Так.
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26.11.2025 19:24 Відповісти
Випадковість- це те, що він вижив після удару головою об бетон при народженні.
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26.11.2025 19:27 Відповісти
Для початку "випадково" залітають ракети, а потім і дрони, як це було в Польщі, а потім "випадково" підірветься залізнодорожнє полотно. "Випадково".
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26.11.2025 19:27 Відповісти
Вони говорять так, як накаже керівництво НАТО.
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26.11.2025 19:29 Відповісти
Навіть коли трахнуть в дупу вони будуть вважати це випадковістю.
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26.11.2025 19:34 Відповісти
Презервативами надо пользоваться ,пан Президент!
Чтобы " НЕ ЗАЛЕТАТЬ"
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26.11.2025 19:35 Відповісти
Щоб дрон до тебе в оселю "випадково" прилетів.....в краще "Іскандер"....таке зараз трапляється в Європі....нічого не буде дивного
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26.11.2025 19:45 Відповісти
Президент Румунії Дан вважає, що один раз не підарас. Но ми то знаємо....
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26.11.2025 19:52 Відповісти
А може він не випадково залетів, а гроші доставив
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26.11.2025 19:55 Відповісти
Тогда это не случайность
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26.11.2025 20:28 Відповісти
Скоро вы придурки натовские будете рыдать кровавыми слезами за ваши попытки отсрочить неизбежное спрятав головы в песок и подставив сраки вместо дать адекватный отпор агрессору.
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26.11.2025 20:29 Відповісти
Жаль, що випадково в його дупі не зупинився.
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26.11.2025 20:43 Відповісти
СЦИКУН
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26.11.2025 20:47 Відповісти
Президент Румунії залетів випадково на свою посаду , я так розумію
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26.11.2025 22:29 Відповісти
 
 