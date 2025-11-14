Румунія викликала посла РФ через порушення російським дроном повітряного простору у ніч на 11 листопада

У п'ятницю, 14 листопада, Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла Росії Володимира Ліпаєва через падіння російського дрона на румунській території в ніч на 11 листопада.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

Послу надали докази

Зазначається, що російському послу надали очевидні, достатні та тверді докази порушення повітряного простору Румунії безпілотним літальним апаратом російських збройних сил у ніч з 10 на 11 листопада 2025 року".

"Фрагменти, виявлені румунською владою на місці падіння літального апарату, безсумнівно доводять його приналежність та участь у масованих атаках тієї ночі на українську цивільну інфраструктуру, розташовану поблизу кордону з Румунією",- сказано в повідомленні.

Румунія висловила протест

Румунська сторона під час виклику посла РФ висловила "рішучий протест проти цього неприйнятного та безвідповідального акту, який являє собою порушення суверенітету Румунії".

"Було зазначено, Румунія має право вживати необхідних законних заходів для захисту своїх громадян і території, в тому числі за допомогою всього спектру політичних інструментів, включно із санкціями",- йдеться у повідомленні.

Крім цього, МЗС Румунії вкотре рішуче засудило "незаконні та безвідповідальні напади на українську цивільну інфраструктуру поблизу кордону з Румунією та нагадало про виключну відповідальність Російської Федерації за агресивну війну проти України".

Дрон РФ впав на території Румунії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 11 листопада в повіті Тульча (Румунія) зафіксували падіння російського безпілотника.

