Румыния вызвала посла РФ из-за нарушения российским дроном воздушного пространства в ночь на 11 ноября

Румыния вызвала посла РФ после падения российского дрона на ее территории

В пятницу, 14 ноября, Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России Владимира Липаева из-за падения российского дрона на румынской территории в ночь на 11 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

Послу предоставили доказательства

Отмечается, что российскому послу предоставили очевидные, достаточные и веские доказательства нарушения воздушного пространства Румынии беспилотным летательным аппаратом российских вооруженных сил в ночь с 10 на 11 ноября 2025 года".

"Фрагменты, обнаруженные румынскими властями на месте падения летательного аппарата, несомненно доказывают его принадлежность и участие в массированных атаках той ночью на украинскую гражданскую инфраструктуру, расположенную вблизи границы с Румынией", - говорится в сообщении.

Румыния выразила протест

Румынская сторона во время вызова посла РФ выразила "решительный протест против этого неприемлемого и безответственного акта, который представляет собой нарушение суверенитета Румынии".

"Было отмечено, что Румыния имеет право принимать необходимые законные меры для защиты своих граждан и территории, в том числе с помощью всего спектра политических инструментов, включая санкции", - говорится в сообщении.

Кроме этого, МИД Румынии в очередной раз решительно осудил "незаконные и безответственные нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру вблизи границы с Румынией и напомнил об исключительной ответственности Российской Федерации за агрессивную войну против Украины".

Дрон РФ упал на территории Румынии

  • Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 11 ноября в уезде Тулча (Румыния) зафиксировали падение российского беспилотника.

Посол показав маркування "начинки" БПЛА і тут зявилося питання - крім корпусу чиє то все???
14.11.2025 19:50 Ответить
"Циганва кацапу око не виклює" ©
14.11.2025 20:01 Ответить
От дивіться: є країна; платники податків утримують уряд і військо, що мають захищати цих платників податків; кордони країни перетинає БПЛА (можливо з бойовою частиною), а уряд, замість того, щоб безумовно ліквідувати небезпеку, викликає кацапського посла...

На біса такий уряд?
14.11.2025 20:02 Ответить
Лякати буде, чи скавчати?
14.11.2025 20:41 Ответить
Як казали богатирі: "на вас рать", тобто "насрать на вас"
