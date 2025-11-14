Румыния вызвала посла РФ из-за нарушения российским дроном воздушного пространства в ночь на 11 ноября

В пятницу, 14 ноября, Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России Владимира Липаева из-за падения российского дрона на румынской территории в ночь на 11 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

Послу предоставили доказательства

Отмечается, что российскому послу предоставили очевидные, достаточные и веские доказательства нарушения воздушного пространства Румынии беспилотным летательным аппаратом российских вооруженных сил в ночь с 10 на 11 ноября 2025 года".

"Фрагменты, обнаруженные румынскими властями на месте падения летательного аппарата, несомненно доказывают его принадлежность и участие в массированных атаках той ночью на украинскую гражданскую инфраструктуру, расположенную вблизи границы с Румынией", - говорится в сообщении.

Румыния выразила протест

Румынская сторона во время вызова посла РФ выразила "решительный протест против этого неприемлемого и безответственного акта, который представляет собой нарушение суверенитета Румынии".

"Было отмечено, что Румыния имеет право принимать необходимые законные меры для защиты своих граждан и территории, в том числе с помощью всего спектра политических инструментов, включая санкции", - говорится в сообщении.

Кроме этого, МИД Румынии в очередной раз решительно осудил "незаконные и безответственные нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру вблизи границы с Румынией и напомнил об исключительной ответственности Российской Федерации за агрессивную войну против Украины".

Дрон РФ упал на территории Румынии

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 11 ноября в уезде Тулча (Румыния) зафиксировали падение российского беспилотника.

