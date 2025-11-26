Президент Румынии Дан считает "случайностью" залет российских дронов в страну
Президент Румынии Никушор Дан назвал "случайностью" вторжение российского дрона в румынское воздушное пространство. По его словам, такие инциденты в последнее время происходили "по всей Европе".
Его заявление передает Digi 24, информирует Цензор.НЕТ.
О дронах РФ
"Все эти дроны, которые время от времени попадают на нашу территорию, являются случайными. Там, где мы можем с точностью сказать, что речь идет о враждебных действиях России, это кампания дезинформации и манипуляции, которая длится уже 10 лет. Это несомненно", - сказал он.
На вопрос о том, беспокоит ли власть тот факт, что дрон три часа кружил в небе Румынии и его не могли сбить, Дан ответил, что подобные "случайные" инциденты в последнее время происходят в разных странах Европы.
"В разных аэропортах Европы это случалось. Поэтому существуют технические проблемы. Я обсуждал этот вопрос с министром и начальником Генштаба, и в целом те объяснения, которые я видел публично, соответствуют действительности", - добавил румынский президент.
Что предшествовало
- 25 ноября в Румынии нашли российский дрон, который упал во дворе местного жителя в Васлуе. Глава Минобороны впоследствии объяснил, что не сбивали его, чтобы избежать возможных сопутствующих убытков.
- В тот же день дрон РФ упал на крышу дома в Молдове. Всего в небе страны было замечено шесть БПЛА.
пане прездент Дан, то вам вітром надуло кацапських байстрючат
А, ми це вже проходили, хоч і не в Румунії, а дещо північніше.
Чтобы " НЕ ЗАЛЕТАТЬ"