Президент Румынии Дан считает "случайностью" залет российских дронов в страну

Президент Румынии Никушор Дан

Президент Румынии Никушор Дан назвал "случайностью" вторжение российского дрона в румынское воздушное пространство. По его словам, такие инциденты в последнее время происходили "по всей Европе".

Его заявление передает Digi 24, информирует Цензор.НЕТ.

О дронах РФ

"Все эти дроны, которые время от времени попадают на нашу территорию, являются случайными. Там, где мы можем с точностью сказать, что речь идет о враждебных действиях России, это кампания дезинформации и манипуляции, которая длится уже 10 лет. Это несомненно", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния вызвала посла РФ из-за нарушения российским дроном воздушного пространства в ночь на 11 ноября

На вопрос о том, беспокоит ли власть тот факт, что дрон три часа кружил в небе Румынии и его не могли сбить, Дан ответил, что подобные "случайные" инциденты в последнее время происходят в разных странах Европы.

"В разных аэропортах Европы это случалось. Поэтому существуют технические проблемы. Я обсуждал этот вопрос с министром и начальником Генштаба, и в целом те объяснения, которые я видел публично, соответствуют действительности", - добавил румынский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед зданием МИД в Молдове поставили сбитый дрон во время визита посла РФ для вручения ноты протеста. ФОТО

Что предшествовало

  • 25 ноября в Румынии нашли российский дрон, который упал во дворе местного жителя в Васлуе. Глава Минобороны впоследствии объяснил, что не сбивали его, чтобы избежать возможных сопутствующих убытков.
  • В тот же день дрон РФ упал на крышу дома в Молдове. Всего в небе страны было замечено шесть БПЛА.

+9
От такі Нікушори будуть потім вважати випадковістю зникнення Румунії як суверенної держави.
26.11.2025 18:49 Ответить
+7
Потім щось випадково впаде і випадково вибухне, випадково когось вбивши.
А, ми це вже проходили, хоч і не в Румунії, а дещо північніше.
26.11.2025 18:51 Ответить
+4
Куколд 🚾
26.11.2025 18:47 Ответить
Куколд 🚾
26.11.2025 18:47 Ответить
в Україні такий "випадковий зальот" називають "вітром надуло"

пане прездент Дан, то вам вітром надуло кацапських байстрючат

.
26.11.2025 18:59 Ответить
От такі Нікушори будуть потім вважати випадковістю зникнення Румунії як суверенної держави.
26.11.2025 18:49 Ответить
26.11.2025 18:51 Ответить
Коли розстрелювали чаушеску він Схоронився.
26.11.2025 18:51 Ответить
Потім щось випадково впаде і випадково вибухне, випадково когось вбивши.
А, ми це вже проходили, хоч і не в Румунії, а дещо північніше.
26.11.2025 18:51 Ответить
то їх порблеми.
26.11.2025 18:55 Ответить
Щоб вже вас усіх ,,випадково" накрило кац@..ким ракетно-шахедним тазом!!
26.11.2025 18:56 Ответить
Та - так - на весілля залетіли - з кривавої бані в Україні - не переймайся
26.11.2025 18:56 Ответить
Так і запишемо: черговий раз була "випадково" відтрахана...
26.11.2025 19:04 Ответить
Так було вже (( Чому дивуватися.
26.11.2025 19:07 Ответить
Страуси, сховавши голову в пісок, думають, що вони сховалися від проблем, - але часом це буває небезпечно.....

26.11.2025 19:15 Ответить
Не збили, щоб не зважати дрону летiти в Украiну. Так.
26.11.2025 19:24 Ответить
Випадковість- це те, що він вижив після удару головою об бетон при народженні.
26.11.2025 19:27 Ответить
Для початку "випадково" залітають ракети, а потім і дрони, як це було в Польщі, а потім "випадково" підірветься залізнодорожнє полотно. "Випадково".
26.11.2025 19:27 Ответить
Вони говорять так, як накаже керівництво НАТО.
26.11.2025 19:29 Ответить
Навіть коли трахнуть в дупу вони будуть вважати це випадковістю.
26.11.2025 19:34 Ответить
Презервативами надо пользоваться ,пан Президент!
Чтобы " НЕ ЗАЛЕТАТЬ"
26.11.2025 19:35 Ответить
Щоб дрон до тебе в оселю "випадково" прилетів.....в краще "Іскандер"....таке зараз трапляється в Європі....нічого не буде дивного
26.11.2025 19:45 Ответить
Президент Румунії Дан вважає, що один раз не підарас. Но ми то знаємо....
26.11.2025 19:52 Ответить
А може він не випадково залетів, а гроші доставив
26.11.2025 19:55 Ответить
Тогда это не случайность
26.11.2025 20:28 Ответить
Скоро вы придурки натовские будете рыдать кровавыми слезами за ваши попытки отсрочить неизбежное спрятав головы в песок и подставив сраки вместо дать адекватный отпор агрессору.
26.11.2025 20:29 Ответить
Жаль, що випадково в його дупі не зупинився.
26.11.2025 20:43 Ответить
СЦИКУН
26.11.2025 20:47 Ответить
 
 