Новости Обломки российских дронов в Румынии и Молдове
778 9

В Румынии нашли дрон с парашютом: полиция выясняет его происхождение

В Румынии обнаружили беспилотник, упавший среди деревьев

21 декабря в центральной части Румынии возле коммуны Лерешть в уезде Арджеш обнаружили беспилотник, который упал среди деревьев и имел прикрепленный парашют. О находке сообщил местный житель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

По данным правоохранителей, сообщение поступило около 10:40. В муниципальную полицию города Кимполунг позвонил 49-летний мужчина - участник организованной охоты. Он заявил, что нашел объект, похожий на дрон, который застрял среди деревьев.

Смотрите также: В Молдове нашли дрон, похожий на российский БПЛА "Гербера". ВИДЕО

Аппарат имел парашют

По информации источников News.ro, к аппарату был прикреплен парашют. Полиция проинформировала компетентные органы, которые должны провести проверку, установить происхождение беспилотника и выяснить обстоятельства его падения.

Дроны над Европой

Дроны часто замечали над армейскими и военно-воздушными базами, в частности над теми, которые обучали украинских военных. В январе немецкая полиция начала расследование подозрения в российском шпионаже после того, как дроны были замечены над несколькими военными базами в Баварии.

Читайте также: Президент Румынии Дан считает "случайностью" залеты российских дронов в страну

  • В сентябре страны НАТО несколько раз обвинили Россию в беспрецедентном нарушении своего воздушного пространства.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что многочисленные нарушения воздушного пространства ЕС являются последовательной кампанией, направленной на разъединение Европы и ослабление поддержки Украины.
  • Россия обвинения отвергает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Молдове нашли разбитый дрон, похожий на российский БПЛА "Гербера". ВИДЕО

Румыния (1219) дроны (5787)
Зазвичай, перед посадкою швидкісні розвідувальні дрони роблять "горку" і вводять в дію парашут, щоб безпечно приземлитися,,,,!
21.12.2025 18:15 Ответить
Хай уважніше подивляться, може десь рядом валяються будьоновка, "красниє рєволюціонниє" шаровари і автомат ППШ,бо безних нереально визначити, а чий же то дрон.
21.12.2025 18:26 Ответить
Не шаровари , в галіфе .
21.12.2025 18:33 Ответить
Я написав так, як це було в оригіналі сценарію до совіцької пропагандистської кіношки "Офіцери", а там в тексті, якраз "шаровари".
Дійсно в свій час це була значима нагорода - Награда за доблесть: В годы Гражданской войны командиры награждали бойцов красными шароварами (кумачовыми штанами) за мужество, дисциплину и отличия.
21.12.2025 18:44 Ответить
І до ворожки не ходи...
21.12.2025 18:31 Ответить
21.12.2025 18:36 Ответить
якщо транзистори кт315 це Немита
21.12.2025 18:41 Ответить
на цалу схожий
21.12.2025 18:47 Ответить
А на питання: «Звідки взявся цей дрон?» дадуть «сміливу» відповідь: «Він прилетів»!
21.12.2025 18:58 Ответить
 
 