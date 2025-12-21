В Румынии нашли дрон с парашютом: полиция выясняет его происхождение
21 декабря в центральной части Румынии возле коммуны Лерешть в уезде Арджеш обнаружили беспилотник, который упал среди деревьев и имел прикрепленный парашют. О находке сообщил местный житель.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
По данным правоохранителей, сообщение поступило около 10:40. В муниципальную полицию города Кимполунг позвонил 49-летний мужчина - участник организованной охоты. Он заявил, что нашел объект, похожий на дрон, который застрял среди деревьев.
Аппарат имел парашют
По информации источников News.ro, к аппарату был прикреплен парашют. Полиция проинформировала компетентные органы, которые должны провести проверку, установить происхождение беспилотника и выяснить обстоятельства его падения.
Дроны над Европой
Дроны часто замечали над армейскими и военно-воздушными базами, в частности над теми, которые обучали украинских военных. В январе немецкая полиция начала расследование подозрения в российском шпионаже после того, как дроны были замечены над несколькими военными базами в Баварии.
- В сентябре страны НАТО несколько раз обвинили Россию в беспрецедентном нарушении своего воздушного пространства.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что многочисленные нарушения воздушного пространства ЕС являются последовательной кампанией, направленной на разъединение Европы и ослабление поддержки Украины.
- Россия обвинения отвергает.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дійсно в свій час це була значима нагорода - Награда за доблесть: В годы Гражданской войны командиры награждали бойцов красными шароварами (кумачовыми штанами) за мужество, дисциплину и отличия.