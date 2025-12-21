21 декабря в центральной части Румынии возле коммуны Лерешть в уезде Арджеш обнаружили беспилотник, который упал среди деревьев и имел прикрепленный парашют. О находке сообщил местный житель.

По данным правоохранителей, сообщение поступило около 10:40. В муниципальную полицию города Кимполунг позвонил 49-летний мужчина - участник организованной охоты. Он заявил, что нашел объект, похожий на дрон, который застрял среди деревьев.

Аппарат имел парашют

По информации источников News.ro, к аппарату был прикреплен парашют. Полиция проинформировала компетентные органы, которые должны провести проверку, установить происхождение беспилотника и выяснить обстоятельства его падения.

Дроны над Европой

Дроны часто замечали над армейскими и военно-воздушными базами, в частности над теми, которые обучали украинских военных. В январе немецкая полиция начала расследование подозрения в российском шпионаже после того, как дроны были замечены над несколькими военными базами в Баварии.

В сентябре страны НАТО несколько раз обвинили Россию в беспрецедентном нарушении своего воздушного пространства.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что многочисленные нарушения воздушного пространства ЕС являются последовательной кампанией, направленной на разъединение Европы и ослабление поддержки Украины.

Россия обвинения отвергает.

