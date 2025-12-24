Спецоперація ГУР у листопаді: ексклюзивні кадри боїв на Покровському напрямку. ВIДЕО

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило кадри спецоперації, проведеної на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУР Міноборони України.

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Операцію у листопаді 2025 року виконали бійці підрозділу Black Winter Group у складі "Спецпідрозділу Тимура" з метою посилення оборони на одній із ділянок фронту.

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Хід спецоперації

У межах бойової місії була задіяна авіація ГУР, яка забезпечила оперативне перекидання десантної групи на визначену позицію.

Це дозволило швидко стабілізувати ситуацію та зміцнити оборонні рубежі.

Злагоджена робота

Важливу роль у виконанні завдання відіграли підрозділи аеророзвідки та оператори FPV-дронів. Вони виявляли позиції противника та завдавали точкових ударів по російських силах.

У ГУР зазначили, що бійці Black Winter Group діяли злагоджено та професійно, продемонструвавши високу підготовку під час виконання поставлених завдань.

Раніше повідомлялося, що 3-й армійський корпус та ГУР вирівняли лінію фронту на Лиманському напрямку.

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