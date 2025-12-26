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Спецназовцы "Альфы" СБУ уничтожили более 500 единиц российских систем ПВО. ВИДЕО

Спецназовцы подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 500 единиц российских систем противовоздушной обороны. 

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы, по-своему, "поздравляем" врага с сегодняшним Днем ПВО сухопутных войск РФ. Поскольку с начала полномасштабного вторжения наши воины спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины устроили систематическое уничтожение "непробиваемого" воздушного щита врага", - говорится в сообщении.

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Что именно уничтожили спецназовцы СБУ

Среди пораженных целей - ключевые элементы так называемой "самой современной российской ПВО":

  • зенитно-ракетные системы большого и среднего радиуса действия С-400 и С-300,
  • зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1",
  • зенитно-ракетные комплексы "Бук-М2 / Бук-М3", "Тор-М2", "Оса" и "Стрела-10", а также
  • радиолокационные станции,
  • командные пункты и
  • средства обнаружения, без которых ПВО превращается в слепую и нескоординированную систему.

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Обеспечили Deepstrike

Выполненная работа имеет неоспоримую ценность: она позволила пробить коридоры в многослойной системе российской противовоздушной обороны и обеспечить проходы для ударов украинских дальнобойных дронов вглубь тыла противника –

  • по базам,
  • складах,
  • аэродромах и
  • других военных целях.

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Призыв к сотрудничеству

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Альфа (2689) ПВО (3831) СБУ (20866)
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