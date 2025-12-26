Спецназовцы "Альфы" СБУ уничтожили более 500 единиц российских систем ПВО. ВИДЕО
Спецназовцы подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 500 единиц российских систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, по-своему, "поздравляем" врага с сегодняшним Днем ПВО сухопутных войск РФ. Поскольку с начала полномасштабного вторжения наши воины спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины устроили систематическое уничтожение "непробиваемого" воздушного щита врага", - говорится в сообщении.
Что именно уничтожили спецназовцы СБУ
Среди пораженных целей - ключевые элементы так называемой "самой современной российской ПВО":
- зенитно-ракетные системы большого и среднего радиуса действия С-400 и С-300,
- зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1",
- зенитно-ракетные комплексы "Бук-М2 / Бук-М3", "Тор-М2", "Оса" и "Стрела-10", а также
- радиолокационные станции,
- командные пункты и
- средства обнаружения, без которых ПВО превращается в слепую и нескоординированную систему.
Обеспечили Deepstrike
Выполненная работа имеет неоспоримую ценность: она позволила пробить коридоры в многослойной системе российской противовоздушной обороны и обеспечить проходы для ударов украинских дальнобойных дронов вглубь тыла противника –
- по базам,
- складах,
- аэродромах и
- других военных целях.
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