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"FATUM" и Третий армейский корпус уничтожили китайскую РСЗО вместе с личным составом оккупантов. ВИДЕО

Пилоты Третьего армейского корпуса точно поразили китайскую реактивную систему залпового огня противника на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под удар также попали вражеские БМП, мототехника и живая сила противника.

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Бойцы "FATUM" 60-й отдельной механизированной бригады ликвидируют на обнародованных кадрах 8 оккупантов и уничтожают одну вражескую БМП.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Птицы Мадяра" и батальон "Свобода" уничтожили две РСЗО "Град" на Донбассе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23273) уничтожение (10201) РСЗО (297) дроны (7571) БМП (426) 60 ОМБр (91) Третий армейский корпус (149)
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Топ комментарии
+6
І китайці ще шось говорять про незаконність санкцій?
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24.12.2025 00:22 Ответить
+3
А китайози заявляють що навіть товари подвійного значення не постачають кацапам.
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24.12.2025 01:47 Ответить
+2
Я би на місці СБС "Мадяра" задумався - контент 3 АК перевищує в разів 10
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24.12.2025 00:06 Ответить

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