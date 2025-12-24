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"FATUM" и Третий армейский корпус уничтожили китайскую РСЗО вместе с личным составом оккупантов. ВИДЕО
Пилоты Третьего армейского корпуса точно поразили китайскую реактивную систему залпового огня противника на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под удар также попали вражеские БМП, мототехника и живая сила противника.
Бойцы "FATUM" 60-й отдельной механизированной бригады ликвидируют на обнародованных кадрах 8 оккупантов и уничтожают одну вражескую БМП.
- Также сообщалось, что украинские дроны уничтожают переправы оккупантов при попытках форсировать Оскол.
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