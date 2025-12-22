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FPV-дроны "Буревия" ликвидировали 6 оккупантов и 9 единиц техники противника. ВИДЕО

Бойцы Первой Президентской бригады НГУ бригады "Буревий" нанесли удары по личному составу и технике противника во время боевых вылетов ударными беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в зоне ответственности Сил обороны ликвидировано не менее 6 оккупантов.

Также поражены:

  • 2 наземных робота;
  • 1 танк
  • 1 РЭБ-комплекс;
  • 1 БТР;
  • 1 FPV-дрон;
  • 1 автомобиль "УАЗ Буханка";
  • 1 дрон-"ждун";
  • 1 антенна БПЛА.

Кадрами уничтожения техники и живой силы врага украинские военные поделились в своем телеграм-канале.

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армия РФ (23251) уничтожение (10184) Национальная гвардия (2376) дроны (7553)
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