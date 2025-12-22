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FPV-дроны "Буревия" ликвидировали 6 оккупантов и 9 единиц техники противника. ВИДЕО
Бойцы Первой Президентской бригады НГУ бригады "Буревий" нанесли удары по личному составу и технике противника во время боевых вылетов ударными беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в зоне ответственности Сил обороны ликвидировано не менее 6 оккупантов.
Также поражены:
- 2 наземных робота;
- 1 танк
- 1 РЭБ-комплекс;
- 1 БТР;
- 1 FPV-дрон;
- 1 автомобиль "УАЗ Буханка";
- 1 дрон-"ждун";
- 1 антенна БПЛА.
Кадрами уничтожения техники и живой силы врага украинские военные поделились в своем телеграм-канале.
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