FPV-дроны "Буревия" ликвидировали 6 оккупантов и 9 единиц техники противника. ВИДЕО

Бойцы Первой Президентской бригады НГУ бригады "Буревий" нанесли удары по личному составу и технике противника во время боевых вылетов ударными беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в зоне ответственности Сил обороны ликвидировано не менее 6 оккупантов.

Также поражены:

2 наземных робота;

1 танк

1 РЭБ-комплекс;

1 БТР;

1 FPV-дрон;

1 автомобиль "УАЗ Буханка";

1 дрон-"ждун";

1 антенна БПЛА.

Кадрами уничтожения техники и живой силы врага украинские военные поделились в своем телеграм-канале.

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