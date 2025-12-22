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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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FPV-дрони "Буревію" ліквідували 6 окупантів та 9 одиниць техніки противника. ВIДЕО

Бійці Першої Президентської бригади НГУ бригади "Буревій" завдали ударів по особовому складу та техніці противника під час бойових вильотів ударними безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у смузі відповідальності Сил оборони ліквідовано щонайменше 6 окупантів.

Також уражено:

  • 2 наземні роботи;
  • 1 танк
  • 1 РЕБ-комплекс;
  • 1 БТР;
  • 1 FPV-дрон;
  • 1 автомобіль "УАЗ Буханка";
  • 1 дрон-"ждун";
  • 1 антена БпЛА.

Кадрами знищення техніки та живої сили ворога українські військові поділилися у своєму телеграм-каналі.

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