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FPV-дрони "Буревію" ліквідували 6 окупантів та 9 одиниць техніки противника. ВIДЕО
Бійці Першої Президентської бригади НГУ бригади "Буревій" завдали ударів по особовому складу та техніці противника під час бойових вильотів ударними безпілотниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у смузі відповідальності Сил оборони ліквідовано щонайменше 6 окупантів.
Також уражено:
- 2 наземні роботи;
- 1 танк
- 1 РЕБ-комплекс;
- 1 БТР;
- 1 FPV-дрон;
- 1 автомобіль "УАЗ Буханка";
- 1 дрон-"ждун";
- 1 антена БпЛА.
Кадрами знищення техніки та живої сили ворога українські військові поділилися у своєму телеграм-каналі.
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