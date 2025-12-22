Окупант заплутався в колючому дроті, впав і забув свою зброю в траві. ВIДЕО
Бійці 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України "Червона Калина" зафільмували безпілотником, як російський окупант заплутався серед колючого дроту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Донецькому напрямку рашист намагався пройти через загородження Сил оборони, однак заплутався в дроті та впав.
Під час спроби вибратися з пастки російський військовий зняв автомат і поклав його на траву.
На останніх кадрах видно, що зброя загарбника так і залишилась лежати на початку.
До слова, пілоти 34-ї бригади скидом з дрона відірвали обидві ноги рашисту на Херсонщині.
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