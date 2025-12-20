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Пілоти 34-ї бригади скидом з дрона відірвали обидві ноги рашисту на Херсонщині. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри бойової роботи українських бійців по окупанту в Херсонській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів 34-ї окремої бригади берегової оборони влучно поцілили в рашиста скидом з безпілотника.
В результаті влучання загарбнику відірвало обидві ноги по пояс.
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дякую ЗСУ