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Пілоти 34-ї бригади скидом з дрона відірвали обидві ноги рашисту на Херсонщині. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри бойової роботи українських бійців по окупанту в Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів 34-ї окремої бригади берегової оборони влучно поцілили в рашиста скидом з безпілотника.

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В результаті влучання загарбнику відірвало обидві ноги по пояс.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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армія рф (21459) знищення (10492) дрони (8629) Херсонська область (6801) 34 ОБрБО (11)
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Топ коментарі
+11
я щось не бачу "по 17 рєзнікова" - невже в "смятку"?
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20.12.2025 16:59 Відповісти
+8
Пукін сказав-там де ступила нога рашиста,то наше.Поки ноги не повідривають.
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20.12.2025 17:44 Відповісти
+6
у кацапа гарна мирна угода з мирним дроном

дякую ЗСУ
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20.12.2025 18:00 Відповісти

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