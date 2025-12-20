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Пилоты 34-й бригады сбросом с дрона оторвали обе ноги рашисту на Херсонщине. ВИДЕО

В сети опубликовали кадры боевой работы украинских бойцов по оккупанту в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов 34-й отдельной бригады береговой обороны метко попали в рашиста сбросом с беспилотника.

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Вследствие попадания захватчику оторвало обе ноги по пояс.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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армия РФ (23239) уничтожение (10173) дроны (7542) Херсонская область (5810) 34 ОБрБО (11)
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Топ комментарии
+11
я щось не бачу "по 17 рєзнікова" - невже в "смятку"?
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20.12.2025 16:59 Ответить
+8
Пукін сказав-там де ступила нога рашиста,то наше.Поки ноги не повідривають.
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20.12.2025 17:44 Ответить
+6
у кацапа гарна мирна угода з мирним дроном

дякую ЗСУ
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20.12.2025 18:00 Ответить

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