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Пилоты 34-й бригады сбросом с дрона оторвали обе ноги рашисту на Херсонщине. ВИДЕО
В сети опубликовали кадры боевой работы украинских бойцов по оккупанту в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов 34-й отдельной бригады береговой обороны метко попали в рашиста сбросом с беспилотника.
Вследствие попадания захватчику оторвало обе ноги по пояс.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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дякую ЗСУ