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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Відбиття штурму Ситуація на Добропільському напрямку
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Сили оборони відбили штурм та знищили колони бронетехніки РФ на Добропільському напрямку. ВIДЕО

На Добропільському напрямку російська морська піхота намагалася здійснити штурм з метою прориву української лінії оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог висунувся чотирма колонами бронетехніки, які підтримували 11 одиниць мототехніки.

Оборону тримали підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов", ОЗСП НГУ "Lasar’s group" та СБС.

Завдяки злагодженим діям українських захисників атака була відбита.

Для зупинки штурму було залучено широкий арсенал засобів: ударні дрони, ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню, стрілецька зброя та дистанційне мінування.

У результаті бою знищено:

  • 6 танків;
  • 9 бойових машин піхоти;
  • 5 бронетранспортерів;
  • 1 броньовану ремонтно-евакуаційну машину;
  • 10 одиниць мототехніки.

Відео оприлюднено у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21478) штурм (371) знищення (10510) Донецька область (11462) Національна гвардія НГУ (1816) Азов (902) ЗСУ (8941) Сили безпілотних систем (562) Покровський район (1807) Добропілля (164)
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