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Сили оборони відбили штурм та знищили колони бронетехніки РФ на Добропільському напрямку. ВIДЕО
На Добропільському напрямку російська морська піхота намагалася здійснити штурм з метою прориву української лінії оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог висунувся чотирма колонами бронетехніки, які підтримували 11 одиниць мототехніки.
Оборону тримали підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов", ОЗСП НГУ "Lasar’s group" та СБС.
Завдяки злагодженим діям українських захисників атака була відбита.
Для зупинки штурму було залучено широкий арсенал засобів: ударні дрони, ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню, стрілецька зброя та дистанційне мінування.
У результаті бою знищено:
- 6 танків;
- 9 бойових машин піхоти;
- 5 бронетранспортерів;
- 1 броньовану ремонтно-евакуаційну машину;
- 10 одиниць мототехніки.
Відео оприлюднено у соцмережах.
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