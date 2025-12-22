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Силы обороны отразили штурм и уничтожили колонны бронетехники РФ на Добропольском направлении. ВИДЕО
На Добропольском направлении российская морская пехота пыталась осуществить штурм с целью прорыва украинской линии обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг выдвинулся четырьмя колоннами бронетехники, которые поддерживали 11 единиц мототехники.
Оборону держали подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов", ОЗСП НГУ "Lasar's group" и СБС.
Благодаря слаженным действиям украинских защитников атака была отражена.
Для остановки штурма был задействован широкий арсенал средств: ударные дроны, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня, стрелковое оружие и дистанционное минирование.
Вследствие боя уничтожено:
- 6 танков;
- 9 боевых машин пехоты;
- 5 бронетранспортеров;
- 1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину;
- 10 единиц мототехники.
Видео обнародовано в соцсетях.
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