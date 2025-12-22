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Силы обороны отразили штурм и уничтожили колонны бронетехники РФ на Добропольском направлении. ВИДЕО

На Добропольском направлении российская морская пехота пыталась осуществить штурм с целью прорыва украинской линии обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг выдвинулся четырьмя колоннами бронетехники, которые поддерживали 11 единиц мототехники.

Оборону держали подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов", ОЗСП НГУ "Lasar's group" и СБС.

Благодаря слаженным действиям украинских защитников атака была отражена.

Для остановки штурма был задействован широкий арсенал средств: ударные дроны, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня, стрелковое оружие и дистанционное минирование.

Вследствие боя уничтожено:

  • 6 танков;
  • 9 боевых машин пехоты;
  • 5 бронетранспортеров;
  • 1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину;
  • 10 единиц мототехники.

Видео обнародовано в соцсетях.

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