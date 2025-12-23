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"FATUM" і Третій армійський корпус знищили китайську РСЗВ разом з особовим складом окупантів. ВIДЕО

Пілоти Третього армійського корпусу влучно уразили китайську реактивну систему залпового вогню ворога на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під удар також потрапили ворожа БМП, мототехніка та жива сила противника.

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Бійці "FATUM" 60-ї окремої механізованої бригади ліквідовують на оприлюднених кадрах 8 окупантів та знищують одну ворожу БМП.

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Автор: 

армія рф (21493) знищення (10520) РСЗВ (310) дрони (8663) БМП (436) 60 ОМБр (92) Третій армійський корпус (153)
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Топ коментарі
+6
І китайці ще шось говорять про незаконність санкцій?
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24.12.2025 00:22 Відповісти
+3
А китайози заявляють що навіть товари подвійного значення не постачають кацапам.
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24.12.2025 01:47 Відповісти
+2
Я би на місці СБС "Мадяра" задумався - контент 3 АК перевищує в разів 10
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24.12.2025 00:06 Відповісти

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