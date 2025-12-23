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"FATUM" і Третій армійський корпус знищили китайську РСЗВ разом з особовим складом окупантів. ВIДЕО
Пілоти Третього армійського корпусу влучно уразили китайську реактивну систему залпового вогню ворога на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під удар також потрапили ворожа БМП, мототехніка та жива сила противника.
Бійці "FATUM" 60-ї окремої механізованої бригади ліквідовують на оприлюднених кадрах 8 окупантів та знищують одну ворожу БМП.
- Також повідомлялося, що українські дрони нищать переправи окупантів під час спроб форсувати Оскіл.
Топ коментарі
+6 Muni
показати весь коментар24.12.2025 00:22 Відповісти Посилання
+3 Дужан Міхал
показати весь коментар24.12.2025 01:47 Відповісти Посилання
+2 Luk Viktor
показати весь коментар24.12.2025 00:06 Відповісти Посилання
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