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"Птахи Мадяра" та батальйон "Свобода" знищили дві РСЗВ "Град" на Донбасі. ВIДЕО

23 грудня бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" спільно з батальйоном "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ завдали удару по російській техніці на Донбасі за допомогою скидів із БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дрони влучили одразу по двох реактивних системах залпового вогню "Град", поціливши точно в ціль.

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У результаті влучань на кадрах видно потужний вибух, а ворожі РСЗВ розлітаються в різні боки.

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Автор: 

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