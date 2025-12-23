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Боєць Сил оборони одним пострілом поцілив у російський дрон-камікадзе. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео бойової роботи одного з українських захисників по російському БпЛА на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час прольоту російського дрона-камікадзе над позиціями, боєць одним влучним пострілом збив ворожу ціль у небі.

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У результаті БпЛА окупантів вибухнув у повітрі та більше не становитиме загрози ані військовим, ані цивільним.

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знищення (10520) Донецька область (11471) дрони (8663)
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Топ коментарі
+16
Черговому українському супергерою-респект...
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23.12.2025 21:28 Відповісти
+11
після війни буде багато українських призерів міжнародних змагань по стендовій стрільбі. Причому у віці 40+.
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23.12.2025 21:31 Відповісти
+7
Як кажуть мисливці - "потрапив білку в око, щоб шкурку не попортити"
Я не мисливець!
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23.12.2025 21:29 Відповісти

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