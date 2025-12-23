Боєць Сил оборони одним пострілом поцілив у російський дрон-камікадзе. ВIДЕО
У мережі з’явилося відео бойової роботи одного з українських захисників по російському БпЛА на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час прольоту російського дрона-камікадзе над позиціями, боєць одним влучним пострілом збив ворожу ціль у небі.
У результаті БпЛА окупантів вибухнув у повітрі та більше не становитиме загрози ані військовим, ані цивільним.
- Також повідомлялося, що бійці "NC13" Третьої штурмової бригади 45 діб тримали позицію наземним дроном - без жодних втрат.
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