Боєць Сил оборони одним пострілом поцілив у російський дрон-камікадзе. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео бойової роботи одного з українських захисників по російському БпЛА на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час прольоту російського дрона-камікадзе над позиціями, боєць одним влучним пострілом збив ворожу ціль у небі.

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У результаті БпЛА окупантів вибухнув у повітрі та більше не становитиме загрози ані військовим, ані цивільним.

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Також повідомлялося, що бійці "NC13" Третьої штурмової бригади 45 діб тримали позицію наземним дроном - без жодних втрат.

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