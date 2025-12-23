Український ударний дрон "Вампір" уразив російський БТР-82А з десантом поблизу Добропілля. ВIДЕО
Українські Сили оборони завдали чергового результативного удару по російській бронетехніці на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поблизу Добропілля ударний безпілотник "Вампір" у русі скинув боєприпас на російський бронетранспортер БТР-82А, на броні якого перебував десант. Влучання відбулося безпосередньо під час пересування техніки.
На оприлюднених кадрах видно момент точного ураження, що свідчить про високий рівень підготовки операторів БПЛА та ефективність застосування ударних дронів проти броньованих цілей.
"Суперстрайк! Український ударний дрон "Вампір" на ходу скидає боєприпас на російський БТР-82А з десантом на броні під Добропіллям", - зазначає у коментарі автор публікації.
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