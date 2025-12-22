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Десантники 82-ї бригади підірвали окупанта FPV-дроном у рові, поки поплічник стояв і дивився. ВIДЕО
Десантники Сил оборони провели зачистку місцевості у своїй смузі відповідальності, завдавши точкових ударів по ворожих укриттях та живій силі противника за допомогою ударних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, одного з окупантів було ліквідовано в рові, а його поплічника - буквально за мить наступним дроном розірвано на дрантя.
На кадрах також ураження ще щонайменше 7 укриттів та 4 російських військових під час бойових вильотів пілотів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.
- До слова, оператори дронів "Буревій" завдали ударів по техніці та піхоті РФ на Куп’янському напрямку.
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