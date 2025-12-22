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Невдалий "трюк" окупанта з мотоцикла підірвав його на дроні: бійці батальйону SIGNUM. ВIДЕО
Пілоти батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади знищили російського окупанта, який рухався дорогою на мотоциклі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час патрулювання місцевості ударний дрон виявив та уразив рашиста на Лиманському напрямку.
Військовий РФ пізно помітив український БпЛА та зістрибнув із мотоцикла своїм тілом прямо на дрон - і внаслідок вибуху був ліквідований.
Кадри знищення оприлюднили бійці у соцмережах.
- Раніше повідомлялося, що бійці батальйону "Рубака" знищили 40 окупантів, які вилізли з газової труби на Харківщині.
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Новенький мотоцикл вручив
І обіцяв страшний *******
Якщо пошкодить його десь
Кацап по лісу гнав ... піжон
Аж ось назустріч йому дрон
І щоб той байк урятувать
Прийшлось йому на дрон скакать
У байки тут проста мораль
Кацап дурний - дурний москаль ...