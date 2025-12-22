Невдалий "трюк" окупанта з мотоцикла підірвав його на дроні: бійці батальйону SIGNUM. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади знищили російського окупанта, який рухався дорогою на мотоциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час патрулювання місцевості ударний дрон виявив та уразив рашиста на Лиманському напрямку.

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Військовий РФ пізно помітив український БпЛА та зістрибнув із мотоцикла своїм тілом прямо на дрон - і внаслідок вибуху був ліквідований.

Кадри знищення оприлюднили бійці у соцмережах.

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Раніше повідомлялося, що бійці батальйону "Рубака" знищили 40 окупантів, які вилізли з газової труби на Харківщині.

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