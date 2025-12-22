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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку
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Невдалий "трюк" окупанта з мотоцикла підірвав його на дроні: бійці батальйону SIGNUM. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади знищили російського окупанта, який рухався дорогою на мотоциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час патрулювання місцевості ударний дрон виявив та уразив рашиста на Лиманському напрямку.

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Військовий РФ пізно помітив український БпЛА та зістрибнув із мотоцикла своїм тілом прямо на дрон - і внаслідок вибуху був ліквідований.

Кадри знищення оприлюднили бійці у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21478) знищення (10510) Донецька область (11462) 53 окрема механізована бригада (191) дрони (8641) Краматорський район (1329) Лиман (254)
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Топ коментарі
+11
Говнорокер
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22.12.2025 22:40 Відповісти
+10
Кацапу старший командир
Новенький мотоцикл вручив
І обіцяв страшний *******
Якщо пошкодить його десь

Кацап по лісу гнав ... піжон
Аж ось назустріч йому дрон
І щоб той байк урятувать
Прийшлось йому на дрон скакать

У байки тут проста мораль
Кацап дурний - дурний москаль ...
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22.12.2025 22:41 Відповісти
+5
Поц , та й годi. Збив , курва , дрона.
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22.12.2025 22:55 Відповісти

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