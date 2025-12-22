5 734 11
Пілоти 225-го штурмового полку влучили в човен окупантів, які переправлялися через річку. ВIДЕО
Українські оператори дронів провели бойову роботу та знищили групу окупантів, які намагалися переправитися через річку до смуги відповідальності Сил оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри знищення опублікували бійці 225-го окремого штурмового полку у соцмережах.
"Пілоти влаштовують водні процедури для російських загарбників", - іронічно зазначають у коментарях під відео.
- Раніше повідомлялося, що танк Т-72 24-ї бригади розніс багатоповерхівку з окупантами у Часовому Яру.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та кацапи плили
Раптом до кацапів тих
Дрони прилетіли
І від того тим кацапам
Розірвало сраки
Вдячні дронам українці
Ну і звісно… раки
....3.14дараси не знали, що без ліцензії рибалити там заборонено.???...