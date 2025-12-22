Пілоти 225-го штурмового полку влучили в човен окупантів, які переправлялися через річку. ВIДЕО

Українські оператори дронів провели бойову роботу та знищили групу окупантів, які намагалися переправитися через річку до смуги відповідальності Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри знищення опублікували бійці 225-го окремого штурмового полку у соцмережах.

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"Пілоти влаштовують водні процедури для російських загарбників", - іронічно зазначають у коментарях під відео.

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Раніше повідомлялося, що танк Т-72 24-ї бригади розніс багатоповерхівку з окупантами у Часовому Яру.

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