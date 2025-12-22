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Пілоти 225-го штурмового полку влучили в човен окупантів, які переправлялися через річку. ВIДЕО

Українські оператори дронів провели бойову роботу та знищили групу окупантів, які намагалися переправитися через річку до смуги відповідальності Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри знищення опублікували бійці 225-го окремого штурмового полку у соцмережах.

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"Пілоти влаштовують водні процедури для російських загарбників", - іронічно зазначають у коментарях під відео.

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армія рф (21478) знищення (10503) дрони (8641) 225-й окремий штурмовий полк (60)
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Топ коментарі
+11
Через річку на човні
Та кацапи плили
Раптом до кацапів тих
Дрони прилетіли

І від того тим кацапам
Розірвало сраки
Вдячні дронам українці
Ну і звісно… раки
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22.12.2025 17:43 Відповісти
+6
Йой-ой-йой! А що сі стало?
....3.14дараси не знали, що без ліцензії рибалити там заборонено.???...
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22.12.2025 17:38 Відповісти
+4
Влучили в лодку, а човен дальше поплив.
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22.12.2025 17:29 Відповісти

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