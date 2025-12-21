Танк Т-72 24-ї бригади розніс багатоповерхівку з окупантами у Часовому Яру. ВIДЕО

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади показали епізоди своєї бойової роботи екіпажем танка Т-72 по окупантах на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український танк витримав удар ворожого дрона, коли під’їхав до багатоповерхівки, де ховалася група російських військових у напрямку Часового Яру.

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Після цього Сили оборони рознесли руїни будівлі з кублом рашистів, де ті облаштували вогневі точки.

Відео бойової операції, зняте камерою GoPro, бійці оприлюднили у соцмережах.

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До слова, оператори дронів наздогнали окупанта з боєкомплектом на спині та підірвали його у напрямку Часового Яру.

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