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Новини Відео Знищення російських окупантів Бої за Часів Яр Ліквідація російських окупантів Знищення вогневих позицій окупантів
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Танк Т-72 24-ї бригади розніс багатоповерхівку з окупантами у Часовому Яру. ВIДЕО

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади показали епізоди своєї бойової роботи екіпажем танка Т-72 по окупантах на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український танк витримав удар ворожого дрона, коли під’їхав до багатоповерхівки, де ховалася група російських військових у напрямку Часового Яру.

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Після цього Сили оборони рознесли руїни будівлі з кублом рашистів, де ті облаштували вогневі точки.

Відео бойової операції, зняте камерою GoPro, бійці оприлюднили у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21471) танк (2196) знищення (10503) Донецька область (11462) 24 ОМБр імені короля Данила (295) Часів Яр (428) Бахмутський район (860)
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Топ коментарі
+13
На 2:16 якісь іскри були зліва... Може то орки гранатометом огризалися??
О 🙏🙏🙏 Хоч би в тих руїнах багато цапів залишилося..! ❤️❤️❤️
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21.12.2025 12:21 Відповісти
+13
Якщо рашку не зупиняти всім світом, то у нас будинків не вистачить, шоб їх так усіх поховати.
А Сонцеграйний не думає про мудрий розподіл ресурсів - йому дороги, марафон, мінти..
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21.12.2025 12:24 Відповісти
+12
Розібрав
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21.12.2025 12:09 Відповісти

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