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Танк Т-72 24-ї бригади розніс багатоповерхівку з окупантами у Часовому Яру. ВIДЕО
Воїни 24-ї окремої механізованої бригади показали епізоди своєї бойової роботи екіпажем танка Т-72 по окупантах на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український танк витримав удар ворожого дрона, коли під’їхав до багатоповерхівки, де ховалася група російських військових у напрямку Часового Яру.
Після цього Сили оборони рознесли руїни будівлі з кублом рашистів, де ті облаштували вогневі точки.
Відео бойової операції, зняте камерою GoPro, бійці оприлюднили у соцмережах.
- До слова, оператори дронів наздогнали окупанта з боєкомплектом на спині та підірвали його у напрямку Часового Яру.
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О 🙏🙏🙏 Хоч би в тих руїнах багато цапів залишилося..! ❤️❤️❤️
А Сонцеграйний не думає про мудрий розподіл ресурсів - йому дороги, марафон, мінти..