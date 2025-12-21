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Танк Т-72 24-й бригады разнес многоэтажку с оккупантами в Часовом Яре. ВИДЕО
Воины 24-й отдельной механизированной бригадыпоказали эпизоды своей боевой работы экипажем танка Т-72 по оккупантам на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский танк выдержал удар вражеского дрона, когда подъехал к многоэтажке, где пряталась группа российских военных в направлении Часова Яра.
После этого Силы обороны разнесли руины здания с гнездом рашистов, где те обустроили огневые точки.
Видео боевой операции, снятое камерой GoPro, бойцы обнародовали в соцсетях.
- К слову, операторы дронов догнали оккупанта с боекомплектом на спине и взорвали егов направлении Часова Яра.
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О 🙏🙏🙏 Хоч би в тих руїнах багато цапів залишилося..! ❤️❤️❤️
А Сонцеграйний не думає про мудрий розподіл ресурсів - йому дороги, марафон, мінти..