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Танк Т-72 24-й бригады разнес многоэтажку с оккупантами в Часовом Яре. ВИДЕО

Воины 24-й отдельной механизированной бригадыпоказали эпизоды своей боевой работы экипажем танка Т-72 по оккупантам на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский танк выдержал удар вражеского дрона, когда подъехал к многоэтажке, где пряталась группа российских военных в направлении Часова Яра.

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После этого Силы обороны разнесли руины здания с гнездом рашистов, где те обустроили огневые точки.

Видео боевой операции, снятое камерой GoPro, бойцы обнародовали в соцсетях.

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Также смотрите: Раненый оккупант молит о смерти после удара дрона 18-й бригады в Часовом Яре. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23251) танк (2375) уничтожение (10184) Донецкая область (12579) 24 омб имени князя Данила Галицкого (294) Часов Яр (425) Бахмутский район (855)
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Топ комментарии
+13
На 2:16 якісь іскри були зліва... Може то орки гранатометом огризалися??
О 🙏🙏🙏 Хоч би в тих руїнах багато цапів залишилося..! ❤️❤️❤️
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21.12.2025 12:21 Ответить
+13
Якщо рашку не зупиняти всім світом, то у нас будинків не вистачить, шоб їх так усіх поховати.
А Сонцеграйний не думає про мудрий розподіл ресурсів - йому дороги, марафон, мінти..
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21.12.2025 12:24 Ответить
+12
Розібрав
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21.12.2025 12:09 Ответить

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