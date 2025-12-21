Раненый оккупант молит о смерти после удара дрона 18-й бригады в Часовом Яре. ВИДЕО

Бойцы батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады и смежных подразделений ликвидировали 20 оккупантов в городе Часов Яр Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты нанесли удары беспилотниками по местам скопления рашистов в рвах и лесополосах.

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На обнародованных кадрах видно, как один из захватчиков получает прицельное поражение дроном, а затем, раненый, умоляет украинских бойцов его добить.

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Ранее также сообщалось о ситуации в Часовом Яре: россияне штурмуют небольшими группами, пытаются использовать туман и снегопады, - 24-я ОМБр.

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