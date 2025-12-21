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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Бои за Часов Яр Ликвидация российских окукпантов
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Раненый оккупант молит о смерти после удара дрона 18-й бригады в Часовом Яре. ВИДЕО

Бойцы батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады и смежных подразделений ликвидировали 20 оккупантов в городе Часов Яр Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты нанесли удары беспилотниками по местам скопления рашистов в рвах и лесополосах.

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На обнародованных кадрах видно, как один из захватчиков получает прицельное поражение дроном, а затем, раненый, умоляет украинских бойцов его добить.

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Автор: 

армия РФ (23251) уничтожение (10184) Донецкая область (12579) Национальная гвардия (2376) ВСУ (7931) дроны (7553) Часов Яр (425) Бахмутский район (855)
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Топ комментарии
+16
Ідуть... Знають, що вб"ють... І все одно - ІДУТЬ!... Чи не простіше вийти їм перед наші позиції, стать шеренгою, у весь ріст?... І Микола-кулеметник їх просто "покладе"...
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21.12.2025 11:23 Ответить
+14
А контракт нах підписував, "хахлов кашмаріть", думав що ти везучий? Вас таких везучих дов@бів скоро півтора мільйона буде.
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21.12.2025 12:04 Ответить
+14
Чоловік чує в кущах, якусь возню. Хутко підбігає і бачить, а там його кум, сидячи верхи на якомусь чоловікові душить того за горло.
Чоловік запитує, - Куме навіщо ви людину душите? -
- Яка ж це людина, це ж кацап -, відповідає кум.
- Куме, а чому за горло, у Вас що, автомата немає? -
- Та є автомат, але я маю час та натхнення! -
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21.12.2025 12:11 Ответить

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