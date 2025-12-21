Разбросанные поджаренные оккупанты после неудачного наступления в тумане: боевая работа 30-й ОМБр. ВИДЕО

На Донецком направлении украинские бойцы провели боевые вылеты беспилотниками по оккупантам, которые пытались использовать погодные условия для штурмовых действий против позиций Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 2-го механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады отбили наступление рашистов во время снегопада, мороза и сильного тумана в зоне своей ответственности.

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На кадрах ударные БПЛА попадают точно в цель, и в результате мертвые и поджаренные захватчики лежат разбросанные по местности.

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Также сообщалось, что украинские защитники 14-й и 30-й ОМБр отбили штурм оккупантов на Купянском направлении.

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