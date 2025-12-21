Розкидані підсмажені окупанти після невдалого наступу в тумані: бойова робота 30-ї ОМБр. ВIДЕО

На Донецькому напрямку українські бійці провели бойові вильоти безпілотниками по окупантах, які намагалися використати погодні умови для штурмових дій проти позицій Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 2-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади відбили наступ рашистів під час снігопаду, морозу та сильного туману в смузі своєї відповідальності.

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На кадрах ударні БпЛА влучають точно в ціль, і в результаті мертві та підсмажені загарбники лежать розкидані по місцевості.

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Також повідомлялося, що українські захисники 14-ї та 30-ї ОМБр відбили штурм окупантів на Куп’янському напрямку.

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