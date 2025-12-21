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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бої за Часів Яр Ліквідація російських окупантів
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Поранений окупант благає про смерть після удару дрона 18-ї бригади у Часовому Яру. ВIДЕО

Бійці батальйону "Донбас" 18-ї Слов’янської бригади та суміжних підрозділів ліквідували 20 окупантів у місті Часів Яр Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти завдали ударів безпілотниками по місцях скупчення рашистів у ровах та лісосмугах.

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На оприлюднених кадрах видно, як один із загарбників отримує прицільне ураження дроном, а згодом, поранений, благає українських бійців його добити.

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Автор: 

армія рф (21471) знищення (10503) Донецька область (11462) Національна гвардія НГУ (1814) ЗСУ (8941) дрони (8641) Часів Яр (428) Бахмутський район (860)
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Топ коментарі
+16
Ідуть... Знають, що вб"ють... І все одно - ІДУТЬ!... Чи не простіше вийти їм перед наші позиції, стать шеренгою, у весь ріст?... І Микола-кулеметник їх просто "покладе"...
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21.12.2025 11:23 Відповісти
+14
А контракт нах підписував, "хахлов кашмаріть", думав що ти везучий? Вас таких везучих дов@бів скоро півтора мільйона буде.
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21.12.2025 12:04 Відповісти
+14
Чоловік чує в кущах, якусь возню. Хутко підбігає і бачить, а там його кум, сидячи верхи на якомусь чоловікові душить того за горло.
Чоловік запитує, - Куме навіщо ви людину душите? -
- Яка ж це людина, це ж кацап -, відповідає кум.
- Куме, а чому за горло, у Вас що, автомата немає? -
- Та є автомат, але я маю час та натхнення! -
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21.12.2025 12:11 Відповісти

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