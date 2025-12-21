Поранений окупант благає про смерть після удару дрона 18-ї бригади у Часовому Яру. ВIДЕО

Бійці батальйону "Донбас" 18-ї Слов’янської бригади та суміжних підрозділів ліквідували 20 окупантів у місті Часів Яр Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти завдали ударів безпілотниками по місцях скупчення рашистів у ровах та лісосмугах.

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На оприлюднених кадрах видно, як один із загарбників отримує прицільне ураження дроном, а згодом, поранений, благає українських бійців його добити.

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Раніше також повідомлялося про ситуація у Часовому Яру: росіяни штурмують малими групами, намагаються використати туман та снігопади, - 24-та ОМБр.

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