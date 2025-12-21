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Поранений окупант благає про смерть після удару дрона 18-ї бригади у Часовому Яру. ВIДЕО
Бійці батальйону "Донбас" 18-ї Слов’янської бригади та суміжних підрозділів ліквідували 20 окупантів у місті Часів Яр Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти завдали ударів безпілотниками по місцях скупчення рашистів у ровах та лісосмугах.
На оприлюднених кадрах видно, як один із загарбників отримує прицільне ураження дроном, а згодом, поранений, благає українських бійців його добити.
- Раніше також повідомлялося про ситуація у Часовому Яру: росіяни штурмують малими групами, намагаються використати туман та снігопади, - 24-та ОМБр.
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Чоловік запитує, - Куме навіщо ви людину душите? -
- Яка ж це людина, це ж кацап -, відповідає кум.
- Куме, а чому за горло, у Вас що, автомата немає? -
- Та є автомат, але я маю час та натхнення! -