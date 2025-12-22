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Окупант "сховався" від ударного дрона Сил оборони, закривши очі руками. ВIДЕО

У мережі з’явилися кадри ліквідації окупанта, який разом із поплічником сидів у ямі серед хащів на Сумському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони угруповання військ "Курськ" підлетіли впритул до ворога та влучили одному із загарбників просто в голову.

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На відео - рашист, намагаючись "сховатися" від українського БпЛА, закриває руками очі й чекає на неминучу ліквідацію.

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армія рф (21478) Сумська область (4871) знищення (10503) ЗСУ (8941) дрони (8641)
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