Окупант "сховався" від ударного дрона Сил оборони, закривши очі руками. ВIДЕО

У мережі з’явилися кадри ліквідації окупанта, який разом із поплічником сидів у ямі серед хащів на Сумському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони угруповання військ "Курськ" підлетіли впритул до ворога та влучили одному із загарбників просто в голову.

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На відео - рашист, намагаючись "сховатися" від українського БпЛА, закриває руками очі й чекає на неминучу ліквідацію.

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Також повідомлялося, що двох російських штурмовиків-кіннотників атакували оператори дронів 92-ї бригади поблизу Покровська.

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