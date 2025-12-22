Двох російських штурмовиків-кіннотників атакували оператори дронів 92-ї бригади поблизу Покровська. ВIДЕО
Оператори безпілотних систем 5-го батальйону 92-ї окремої штурмової бригади атакували двох російських штурмовиків поблизу Покровська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому видно, що окупанти кінно намагалися перетнути поле, яке контролювали українські дрони. Одного із них український дрон поцілив, а інший звернув зі шляху та упав із коня.
"Що ж, колись це мало статися. Слідом за ішаками та верблюдами на м'ясо вирушає російська кавалерія. Нарти з північними оленями тепер уже не здаються такою вже фантастикою. Покровський напрямок, кадри 5-го батальйону 92-ї окремої штурмової бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+42 Деніс Войцеховський
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+12 pOrest
показати весь коментар22.12.2025 14:24 Відповісти Посилання
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