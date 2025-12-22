Сили оборони контролюють північну частину Покровська і блокують намір ворога обійти Сіверськ, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 91 російський штурм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Обстановка на Покровському напрямку

Як зазначається, українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

На Покровському напрямку відбулося 57 бойових зіткнень у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Гришиного, Дорожнього, Новопідгороднє, Сергіївки, Нового Шахового й Новопавлівки.

Вчора на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 104 окупанти, 53 з яких - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну артилерійську систему, 13 БпЛА, значно пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, також наші захисники уразили сім укриттів особового складу ворога.

Бої за Покровськ та Мирноград

За даними УВ "Схід", оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації", - йдеться у повідомленні.

Обстановка довкола Сіверська

На Слов'янському напрямку ворог намагається обійти місто Сіверськ в районі Дронівки. Українські підрозділи вживають всіх необхідних дій та блокують просування ворога.

Ліквідація окупантів