Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют намерение врага обойти Северск, - ГВ "Схід"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 91 российский штурм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Обстановка на Покровском направлении
Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.
На Покровском направлении произошло 57 боевых столкновений в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Гришиного, Дорожного, Новоподгородного, Сергеевки, Нового Шахово и Новопавловки.
Вчера на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 104 оккупанта, 53 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну артиллерийскую систему, 13 БПЛА, значительно повреждены три единицы автомобильной техники, также наши защитники поразили семь укрытий личного состава врага.
Бои за Покровск и Мирноград
По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - говорится в сообщении.
Обстановка вокруг Северска
На Славянском направлении враг пытается обойти город Северск в районе Дроновки. Украинские подразделения принимают все необходимые меры и блокируют продвижение врага.
Ликвидация оккупантов
- В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 317 оккупантов за прошедшие сутки.
- Также уничтожено 588 БПЛА различных типов и 69 единиц другого вооружения и техники.
- Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 35 расчетов российских БпАК.
