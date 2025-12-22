Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют намерение врага обойти Северск, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 91 российский штурм.

Обстановка на Покровском направлении

Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

На Покровском направлении произошло 57 боевых столкновений в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Гришиного, Дорожного, Новоподгородного, Сергеевки, Нового Шахово и Новопавловки.

Вчера на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 104 оккупанта, 53 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну артиллерийскую систему, 13 БПЛА, значительно повреждены три единицы автомобильной техники, также наши защитники поразили семь укрытий личного состава врага.

Бои за Покровск и Мирноград

По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - говорится в сообщении.

Обстановка вокруг Северска

На Славянском направлении враг пытается обойти город Северск в районе Дроновки. Украинские подразделения принимают все необходимые меры и блокируют продвижение врага.

