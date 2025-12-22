Двух российских штурмовиков-конников атаковали операторы дронов 92-й бригады вблизи Покровска. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем 5-го батальона 92-й отдельной штурмовой бригады атаковали двух российских штурмовиков вблизи Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой видно, что оккупанты пытались пересечь поле, которое контролировали украинские дроны. Одного из них украинский дрон поразил, а другой свернул с пути и упал с лошади.

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"Что ж, когда-то это должно было случиться. Вслед за ослами и верблюдами на мяотправляется российская кавалерия. Нарты с северными оленями теперь уже не кажутся такой уж фантастикой. Покровское направление, кадры 5-го батальона 92-й отдельной штурмовой бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

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