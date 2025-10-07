РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10415 посетителей онлайн
Новости Видео Животные в зоне боевых действий
1 687 14

Кремлевские пропагандисты обосновывают использование лошадей в армии РФ: "Слышат запах, не наступают на мины, бесшумные". ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты в прямом эфире на радио обсудили эффективность российских штурмовых групп на лошадях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из участников обсуждения заявил о большой пользе конных подразделений, ведь использование лошадей предоставляет дополнительные элементы безопасности для избежания минно-взрывных травм и обеспечивает бесшумность движения.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вислюк из армии РФ сбросил груз и пытается убежать от россиян: "Стой, сука! Ты куда, нах#й! Стоять, бл#дь!". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы затрофеили первого российского "военно-транспортного" осла. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20805) лошади (22)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Так а ****? Дєди ваєвалі ж...

показать весь комментарий
07.10.2025 11:53 Ответить
+2
Коней зараз не розводять в таких кількостях щоб на фронт відправляти. Та це і дорого. От велосипеди - це китайці їм навезуть і мільйон. Будуть вело-штурмові війска срасії.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:03 Ответить
+1
наші солдати теж на ослах їздили б, але народ купує авто, бо злодії з влади думають що так повинно бути.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
наші солдати теж на ослах їздили б, але народ купує авто, бо злодії з влади думають що так повинно бути.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:21 Ответить
Треба терміново всім пореготати і назвати кацапов повними дурнями.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:28 Ответить
Ми красная кавалярісти і пра нас,
Бяліняки рячістая ведуть разказ....

А коній шкода.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:37 Ответить
нахіба коні? авто ювіляру *****

показать весь комментарий
07.10.2025 11:39 Ответить
І обіщенко і запашний - етнічні українці. Ось як імперія використовує ресурс нашого народу проти нас самих ! Це все наслідки відсутності у нас держави в минулому. Тому зараз ми повинні за будь-яку ціну зберегти державу.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:40 Ответить
Вот ты сам сначала заплати эту будь-яку ціну, а остальные уже на твоём примере посмотрят как оно. Как же вы все любите за чужой счёт патриотизм свой наяривать.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:15 Ответить
Це все наслідки російськомовності.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:21 Ответить
Вирізали "Умнєє нашіх солдат".
показать весь комментарий
07.10.2025 11:42 Ответить
Так а ****? Дєди ваєвалі ж...

показать весь комментарий
07.10.2025 11:53 Ответить
Коней зараз не розводять в таких кількостях щоб на фронт відправляти. Та це і дорого. От велосипеди - це китайці їм навезуть і мільйон. Будуть вело-штурмові війска срасії.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:03 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 12:17 Ответить
Опа, Лаврова на фронт потягнуть? Та він вже старий.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:20 Ответить
Зараз розумію чого лаврова не чути
показать весь комментарий
07.10.2025 12:22 Ответить
Мало їм самим дохнути,вони іще невинних тваринок за собою тягнути хотять! Коней жалко, вершників-ні.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:23 Ответить
 
 