Кремлевские пропагандисты обосновывают использование лошадей в армии РФ: "Слышат запах, не наступают на мины, бесшумные". ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты в прямом эфире на радио обсудили эффективность российских штурмовых групп на лошадях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из участников обсуждения заявил о большой пользе конных подразделений, ведь использование лошадей предоставляет дополнительные элементы безопасности для избежания минно-взрывных травм и обеспечивает бесшумность движения.

