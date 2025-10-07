Кремлевские пропагандисты обосновывают использование лошадей в армии РФ: "Слышат запах, не наступают на мины, бесшумные". ВИДЕО
Кремлевские пропагандисты в прямом эфире на радио обсудили эффективность российских штурмовых групп на лошадях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из участников обсуждения заявил о большой пользе конных подразделений, ведь использование лошадей предоставляет дополнительные элементы безопасности для избежания минно-взрывных травм и обеспечивает бесшумность движения.
Бяліняки рячістая ведуть разказ....
А коній шкода.