4 275 29

Бойцы затрофеили первого российского "военно-транспортного" осла. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин ведет по дороге осла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации уверяет, что осел трофейный и ранее использовался оккупантами для перевозки грузов.

"Техника "второй армии мира": есть первый трофейный осел!", - отмечается в комментарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ослик из армии РФ сбросил груз и пытается убежать от россиян: "Стой, сука! Ты куда, нах#й! Стоять, бл#дь!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20627) животные (944) логистика (37) трофеи (186)
Топ комментарии
+19
тваринка не винна що її використовують для війни виродки
23.09.2025 09:45 Ответить
+15
передть в ОПу..там посаду підберуть.
23.09.2025 09:50 Ответить
+12
Так , як кукурікали кацапські пропогандони, у них вторая армія міра. А по кількості віслюків, яким анало говнет, може й перша.
23.09.2025 09:46 Ответить
Все ''правильно'' - віслюк Зеленський ''не винен'', що його використовують москальські окупанти.
23.09.2025 10:07 Ответить
Наша пропаганда спить. Взяли б цього віслюка, показали на весь світ, його історію, що тваринка натерпілась від орків, як вони над ним знущались.
Багато хто в Світі змінив би свою думку про орків.
23.09.2025 10:23 Ответить
Так. Нашому Вислюку, треба було відвезти його в Нью-Йорк, на Генасамблею ООН, як речовий доказ. І показати всьому Світу, що він розуміє лише кацапську мову.
23.09.2025 10:32 Ответить
Сподіваюся наші військові не зроблять нічого поганого нещасній тваринці
23.09.2025 09:46 Ответить
Не візьмуть. Треба, щоб був тупіший за головного.
23.09.2025 09:59 Ответить
в нас вже є один преЗедент, два таких Україна не витримає.
23.09.2025 10:53 Ответить
Наші над тваринами не знущаються, навпаки. Кцпи - це "насєкомьїє".
Віслюка відгодувати і на психологічну реабілітацію.
23.09.2025 09:58 Ответить
Головне щоб Келогу не віддали. А то він любить бити віслюків по носі
23.09.2025 10:06 Ответить
Тим не менше НАТО а особливо Тампон трусяться від такої армії. І замість того щоб допомогти Україні добити рашистів, вони хочуть дати рашистам відновитися
23.09.2025 09:57 Ответить
а може й нинішній )) треба почекати потужного відосика, що він на лінії фронту був і гаврошив там, підвозячи амуніцію своїм старшим братам )))
23.09.2025 09:55 Ответить
У нинішнього алібі. Він по Америці гуляє.
23.09.2025 10:02 Ответить
Так а шо, яшо зробити порівняльну таблицю.

Працював на кацапів?
Зєля: так
Віслюк: так

Розуміє як керувати державою?
Зєля: ні
Віслюк: ні

Розуміє дипломатію?
Зєля: ні
Віслюк: ні

Споживає наркотики?
Зєля: так
Віслюк: ні

Ухилявся від повісток?
Зєля: так
Віслюк: ні

Ухилявся від податків через офшори?
Зєля: так
Віслюк: ні

Порівнював Україну з проституткою?
Зєля: так
Віслюк: ні

Розмінував Чонгар і здав Південь кацапам?
Зєля: так
Віслюк: ні

Закрив ракетні програми?
Зєля: так
Віслюк: ні

Список можна продовжувати довго. Перевага віслюка над Зєлєй очевидна.
23.09.2025 10:15 Ответить
Було б добре, що б факт використання росіянами на фронті нещасних тваринок оприлюднили у міжнародній пресі.
23.09.2025 09:58 Ответить
Судячи по радості тваринки, він сам втік від рашистів
23.09.2025 09:58 Ответить
Тре допитати; гадаю, багато цікавого дізнаємось.
23.09.2025 10:02 Ответить
От коли знадобиться знання кацапської мови! )))
23.09.2025 10:36 Ответить
Тваринки добре відчувають відношення. Я би ще потролив кцпню - розкидав би з дрона листівки з фото задоволеного віслюка і закликом до останніх переходити на нашу сторону.
23.09.2025 10:12 Ответить
По серійному номеру тре ідентифікувати країну походження цього транспортно-логістичного засобу.
23.09.2025 10:00 Ответить
О, наші воїни затрофеїли родича Зеленського...
23.09.2025 10:11 Ответить
23.09.2025 10:15 Ответить
Дуже гарне фото
23.09.2025 10:24 Ответить
А чому на фото зеленський?
23.09.2025 10:18 Ответить
не ображайте тварину!
23.09.2025 10:24 Ответить
На інтерв'ю в Золкіна боєць логістики виявиться набагато цікавішим , чим звичайні суб'єкти, без сумніву.
23.09.2025 10:34 Ответить
Победа) Но Ослу повезло, сам смог хозяев поменять! Даже у осликов должен быть выбор)
23.09.2025 11:10 Ответить
 
 