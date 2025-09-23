Бойцы затрофеили первого российского "военно-транспортного" осла. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин ведет по дороге осла.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации уверяет, что осел трофейный и ранее использовался оккупантами для перевозки грузов.
"Техника "второй армии мира": есть первый трофейный осел!", - отмечается в комментарии.
Багато хто в Світі змінив би свою думку про орків.
Віслюка відгодувати і на психологічну реабілітацію.
Працював на кацапів?
Зєля: так
Віслюк: так
Розуміє як керувати державою?
Зєля: ні
Віслюк: ні
Розуміє дипломатію?
Зєля: ні
Віслюк: ні
Споживає наркотики?
Зєля: так
Віслюк: ні
Ухилявся від повісток?
Зєля: так
Віслюк: ні
Ухилявся від податків через офшори?
Зєля: так
Віслюк: ні
Порівнював Україну з проституткою?
Зєля: так
Віслюк: ні
Розмінував Чонгар і здав Південь кацапам?
Зєля: так
Віслюк: ні
Закрив ракетні програми?
Зєля: так
Віслюк: ні
Список можна продовжувати довго. Перевага віслюка над Зєлєй очевидна.