Бойцы затрофеили первого российского "военно-транспортного" осла. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин ведет по дороге осла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации уверяет, что осел трофейный и ранее использовался оккупантами для перевозки грузов.

"Техника "второй армии мира": есть первый трофейный осел!", - отмечается в комментарии.

