Бійці затрофеїли першого російського "військово-транспортного" віслюка. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн веде дорогою віслюка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації запевняє, що віслюк трофейний і раніше використовувався окупантами для перевезення вантажів.
"Техніка "другої армії світу": є перший трофейний віслюк!", - зазначається у коментарі.
Багато хто в Світі змінив би свою думку про орків.
Віслюка відгодувати і на психологічну реабілітацію.
Працював на кацапів?
Зєля: так
Віслюк: так
Розуміє як керувати державою?
Зєля: ні
Віслюк: ні
Розуміє дипломатію?
Зєля: ні
Віслюк: ні
Споживає наркотики?
Зєля: так
Віслюк: ні
Ухилявся від повісток?
Зєля: так
Віслюк: ні
Ухилявся від податків через офшори?
Зєля: так
Віслюк: ні
Порівнював Україну з проституткою?
Зєля: так
Віслюк: ні
Розмінував Чонгар і здав Південь кацапам?
Зєля: так
Віслюк: ні
Закрив ракетні програми?
Зєля: так
Віслюк: ні
Список можна продовжувати довго. Перевага віслюка над Зєлєй очевидна.