Бійці затрофеїли першого російського "військово-транспортного" віслюка. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн веде дорогою віслюка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації запевняє, що віслюк трофейний і раніше використовувався окупантами для перевезення вантажів.

"Техніка "другої армії світу": є перший трофейний віслюк!", - зазначається у коментарі.

