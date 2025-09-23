УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Відео Тварини у зоні бойових дій
3 077 27

Бійці затрофеїли першого російського "військово-транспортного" віслюка. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн веде дорогою віслюка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації запевняє, що віслюк трофейний і раніше використовувався окупантами для перевезення вантажів.

"Техніка "другої армії світу": є перший трофейний віслюк!", - зазначається у коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Віслюк із армії РФ скинув вантаж і намагається втекти від росіян: "Стой, сука! Ты куда, нах#й! Стоять, бл#дь!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18780) тварини (480) логістика (67) трофеї (191)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
тваринка не винна що її використовують для війни виродки
показати весь коментар
23.09.2025 09:45 Відповісти
+9
Так , як кукурікали кацапські пропогандони, у них вторая армія міра. А по кількості віслюків, яким анало говнет, може й перша.
показати весь коментар
23.09.2025 09:46 Відповісти
+7
О! Наступний президент України на фото
показати весь коментар
23.09.2025 09:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тваринка не винна що її використовують для війни виродки
показати весь коментар
23.09.2025 09:45 Відповісти
Все ''правильно'' - віслюк Зеленський ''не винен'', що його використовують москальські окупанти.
показати весь коментар
23.09.2025 10:07 Відповісти
Наша пропаганда спить. Взяли б цього віслюка, показали на весь світ, його історію, що тваринка натерпілась від орків, як вони над ним знущались.
Багато хто в Світі змінив би свою думку про орків.
показати весь коментар
23.09.2025 10:23 Відповісти
Так. Нашому Вислюку, треба було відвезти його в Нью-Йорк, на Генасамблею ООН, як речовий доказ. І показати всьому Світу, що він розуміє лише кацапську мову.
показати весь коментар
23.09.2025 10:32 Відповісти
Сподіваюся наші військові не зроблять нічого поганого нещасній тваринці
показати весь коментар
23.09.2025 09:46 Відповісти
передть в ОПу..там посаду підберуть.
показати весь коментар
23.09.2025 09:50 Відповісти
Не візьмуть. Треба, щоб був тупіший за головного.
показати весь коментар
23.09.2025 09:59 Відповісти
Наші над тваринами не знущаються, навпаки. Кцпи - це "насєкомьїє".
Віслюка відгодувати і на психологічну реабілітацію.
показати весь коментар
23.09.2025 09:58 Відповісти
Головне щоб Келогу не віддали. А то він любить бити віслюків по носі
показати весь коментар
23.09.2025 10:06 Відповісти
Так , як кукурікали кацапські пропогандони, у них вторая армія міра. А по кількості віслюків, яким анало говнет, може й перша.
показати весь коментар
23.09.2025 09:46 Відповісти
Тим не менше НАТО а особливо Тампон трусяться від такої армії. І замість того щоб допомогти Україні добити рашистів, вони хочуть дати рашистам відновитися
показати весь коментар
23.09.2025 09:57 Відповісти
а може й нинішній )) треба почекати потужного відосика, що він на лінії фронту був і гаврошив там, підвозячи амуніцію своїм старшим братам )))
показати весь коментар
23.09.2025 09:55 Відповісти
У нинішнього алібі. Він по Америці гуляє.
показати весь коментар
23.09.2025 10:02 Відповісти
Так а шо, яшо зробити порівняльну таблицю.

Працював на кацапів?
Зєля: так
Віслюк: так

Розуміє як керувати державою?
Зєля: ні
Віслюк: ні

Розуміє дипломатію?
Зєля: ні
Віслюк: ні

Споживає наркотики?
Зєля: так
Віслюк: ні

Ухилявся від повісток?
Зєля: так
Віслюк: ні

Ухилявся від податків через офшори?
Зєля: так
Віслюк: ні

Порівнював Україну з проституткою?
Зєля: так
Віслюк: ні

Розмінував Чонгар і здав Південь кацапам?
Зєля: так
Віслюк: ні

Закрив ракетні програми?
Зєля: так
Віслюк: ні

Список можна продовжувати довго. Перевага віслюка над Зєлєй очевидна.
показати весь коментар
23.09.2025 10:15 Відповісти
Було б добре, що б факт використання росіянами на фронті нещасних тваринок оприлюднили у міжнародній пресі.
показати весь коментар
23.09.2025 09:58 Відповісти
Судячи по радості тваринки, він сам втік від рашистів
показати весь коментар
23.09.2025 09:58 Відповісти
Тре допитати; гадаю, багато цікавого дізнаємось.
показати весь коментар
23.09.2025 10:02 Відповісти
От коли знадобиться знання кацапської мови! )))
показати весь коментар
23.09.2025 10:36 Відповісти
Тваринки добре відчувають відношення. Я би ще потролив кцпню - розкидав би з дрона листівки з фото задоволеного віслюка і закликом до останніх переходити на нашу сторону.
показати весь коментар
23.09.2025 10:12 Відповісти
По серійному номеру тре ідентифікувати країну походження цього транспортно-логістичного засобу.
показати весь коментар
23.09.2025 10:00 Відповісти
О, наші воїни затрофеїли родича Зеленського...
показати весь коментар
23.09.2025 10:11 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2025 10:15 Відповісти
Дуже гарне фото
показати весь коментар
23.09.2025 10:24 Відповісти
А чому на фото зеленський?
показати весь коментар
23.09.2025 10:18 Відповісти
не ображайте тварину!
показати весь коментар
23.09.2025 10:24 Відповісти
На інтерв'ю в Золкіна боєць логістики виявиться набагато цікавішим , чим звичайні суб'єкти, без сумніву.
показати весь коментар
23.09.2025 10:34 Відповісти
 
 