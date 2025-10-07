УКР
Кремлівські пропагандисти обґрунтовують використання коней в армії РФ: "Слышат запах, не наступают на мины, безшумные". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти у прямому ефірі на радіо обговорили ефективність російських штурмових груп на конях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із учасників обговорення заявив про велику користь кінних підрозділів, адже використання коней надає додаткові елементи безпеки для уникнення мінно-вибухових травм та забезпечує безшумність руху.

07.10.2025 12:17 Відповісти
наші солдати теж на ослах їздили б, але народ купує авто, бо злодії з влади думають що так повинно бути.
07.10.2025 11:21 Відповісти
Це все наслідки російськомовності.
07.10.2025 12:21 Відповісти
07.10.2025 11:21 Відповісти
Треба терміново всім пореготати і назвати кацапов повними дурнями.
07.10.2025 11:28 Відповісти
Ми красная кавалярісти і пра нас,
Бяліняки рячістая ведуть разказ....

А коній шкода.
07.10.2025 11:37 Відповісти
нахіба коні? авто ювіляру *****

07.10.2025 11:39 Відповісти
І обіщенко і запашний - етнічні українці. Ось як імперія використовує ресурс нашого народу проти нас самих ! Це все наслідки відсутності у нас держави в минулому. Тому зараз ми повинні за будь-яку ціну зберегти державу.
07.10.2025 11:40 Відповісти
Вот ты сам сначала заплати эту будь-яку ціну, а остальные уже на твоём примере посмотрят как оно. Как же вы все любите за чужой счёт патриотизм свой наяривать.
07.10.2025 12:15 Відповісти
07.10.2025 12:21 Відповісти
Вирізали "Умнєє нашіх солдат".
07.10.2025 11:42 Відповісти
Так а ****? Дєди ваєвалі ж...

07.10.2025 11:53 Відповісти
Коней зараз не розводять в таких кількостях щоб на фронт відправляти. Та це і дорого. От велосипеди - це китайці їм навезуть і мільйон. Будуть вело-штурмові війска срасії.
07.10.2025 12:03 Відповісти
07.10.2025 12:17 Відповісти
Опа, Лаврова на фронт потягнуть? Та він вже старий.
07.10.2025 12:20 Відповісти
Зараз розумію чого лаврова не чути
07.10.2025 12:22 Відповісти
Мало їм самим дохнути,вони іще невинних тваринок за собою тягнути хотять! Коней жалко, вершників-ні.
07.10.2025 12:23 Відповісти
З віслюків на коней- це прорив.
07.10.2025 12:36 Відповісти
"...слышат запах" яке кончене
07.10.2025 12:41 Відповісти
07.10.2025 12:59 Відповісти
 
 