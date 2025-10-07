Кремлівські пропагандисти обґрунтовують використання коней в армії РФ: "Слышат запах, не наступают на мины, безшумные". ВIДЕО
Кремлівські пропагандисти у прямому ефірі на радіо обговорили ефективність російських штурмових груп на конях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із учасників обговорення заявив про велику користь кінних підрозділів, адже використання коней надає додаткові елементи безпеки для уникнення мінно-вибухових травм та забезпечує безшумність руху.
Топ коментарі
+5 олег иванов #434516
показати весь коментар07.10.2025 12:17 Відповісти Посилання
+3 krot_lub
показати весь коментар07.10.2025 11:21 Відповісти Посилання
+3 віктор федорович #394174
показати весь коментар07.10.2025 12:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бяліняки рячістая ведуть разказ....
А коній шкода.