Кремлівські пропагандисти обґрунтовують використання коней в армії РФ: "Слышат запах, не наступают на мины, безшумные". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти у прямому ефірі на радіо обговорили ефективність російських штурмових груп на конях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із учасників обговорення заявив про велику користь кінних підрозділів, адже використання коней надає додаткові елементи безпеки для уникнення мінно-вибухових травм та забезпечує безшумність руху.

