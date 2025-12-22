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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Боевые действия на Лиманском направлении
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Неудачный "трюк" оккупанта с мотоцикла подорвал его на дроне: бойцы батальона SIGNUM. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады уничтожили российского оккупанта, который двигался по дороге на мотоцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время патрулирования местности ударный дрон обнаружил и поразил рашиста на Лиманском направлении.

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Военный РФ поздно заметил украинский БПЛА и спрыгнул с мотоцикла своим телом прямо на дрон - и вследствие взрыва был ликвидирован.

Кадры уничтожения обнародовали бойцы в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23251) уничтожение (10184) Донецкая область (12579) 53 отдельная механизированная бригада (189) дроны (7553) Краматорский район (1313) Лиман (253)
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Топ комментарии
+11
Говнорокер
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22.12.2025 22:40 Ответить
+10
Кацапу старший командир
Новенький мотоцикл вручив
І обіцяв страшний *******
Якщо пошкодить його десь

Кацап по лісу гнав ... піжон
Аж ось назустріч йому дрон
І щоб той байк урятувать
Прийшлось йому на дрон скакать

У байки тут проста мораль
Кацап дурний - дурний москаль ...
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22.12.2025 22:41 Ответить
+5
Поц , та й годi. Збив , курва , дрона.
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22.12.2025 22:55 Ответить

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